Кремль пока не определился со статусом ЧВК после мятежа Пригожина

28 июня 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Обсуждение узаконивания ЧВК в России обсуждается, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В Кремле пока не определились с позицией по статусу частных военных компаний после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Однако узаконивание обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос о легализации ЧВК в России. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В ночь на 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эту информацию. Тогда бизнесмен пообещал крушить все позиции МО РФ на своем пути и вошел в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал мятеж «ударом в спину». Конфликт удалось урегулировать благодаря президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он договорился с Пригожиным о завершении мятежа.

В Кремле пока не определились с позицией по статусу частных военных компаний после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Однако узаконивание обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос о легализации ЧВК в России. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В ночь на 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эту информацию. Тогда бизнесмен пообещал крушить все позиции МО РФ на своем пути и вошел в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал мятеж «ударом в спину». Конфликт удалось урегулировать благодаря президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он договорился с Пригожиным о завершении мятежа.