Кремль пока не определился со статусом ЧВК после мятежа Пригожина

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Обсуждение узаконивания ЧВК в России обсуждается, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Кремле пока не определились с позицией по статусу частных военных компаний после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Однако узаконивание обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос о легализации ЧВК в России. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В ночь на 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эту информацию. Тогда бизнесмен пообещал крушить все позиции МО РФ на своем пути и вошел в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал мятеж «ударом в спину». Конфликт удалось урегулировать благодаря президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он договорился с Пригожиным о завершении мятежа.

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В Кремле пока не определились с позицией по статусу частных военных компаний после мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Однако узаконивание обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос о легализации ЧВК в России. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В ночь на 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эту информацию. Тогда бизнесмен пообещал крушить все позиции МО РФ на своем пути и вошел в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал мятеж «ударом в спину». Конфликт удалось урегулировать благодаря президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он договорился с Пригожиным о завершении мятежа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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