Экс-депутат от КПРФ выдвинется в гордуму Тюмени от «Коммунистов России»

29 июня 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Динар Абукин был депутатом гордумы с 2013 по 2018 год, представляя КПРФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Экс-депутат от КПРФ Динар Абукин выдвинется в гордуму Тюмени от «Коммунистов России». Об этом он сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Да, я планирую выдвинуться и по партийному списку, и по одномандатному округу. Конечно, если партия поддержит мою кандидатуру», — отметил Абукин. По его словам, окончательное решение будет принято 1 июля на региональной конференции «Коммунистов России». Абукин уже был депутатом гордумы с 2013 по 2018 год, представляя КПРФ. Позднее покинул партию из-за разногласий с ее региональным руководством. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.

Экс-депутат от КПРФ Динар Абукин выдвинется в гордуму Тюмени от «Коммунистов России». Об этом он сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Да, я планирую выдвинуться и по партийному списку, и по одномандатному округу. Конечно, если партия поддержит мою кандидатуру», — отметил Абукин. По его словам, окончательное решение будет принято 1 июля на региональной конференции «Коммунистов России». Абукин уже был депутатом гордумы с 2013 по 2018 год, представляя КПРФ. Позднее покинул партию из-за разногласий с ее региональным руководством. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.