Экс-депутат от КПРФ выдвинется в гордуму Тюмени от «Коммунистов России»

Динар Абукин был депутатом гордумы с 2013 по 2018 год, представляя КПРФ
Экс-депутат от КПРФ Динар Абукин выдвинется в гордуму Тюмени от «Коммунистов России». Об этом он сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Да, я планирую выдвинуться и по партийному списку, и по одномандатному округу. Конечно, если партия поддержит мою кандидатуру», — отметил Абукин. По его словам, окончательное решение будет принято 1 июля на региональной конференции «Коммунистов России».
Абукин уже был депутатом гордумы с 2013 по 2018 год, представляя КПРФ. Позднее покинул партию из-за разногласий с ее региональным руководством. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.