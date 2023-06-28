28 июня 2023

Экс-депутат от КПРФ выдвинется в гордуму Тюмени от «Коммунистов России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутаты Гордумы Безбородов и Абукин. Тюмень, газета правда, абукин динар
Динар Абукин был депутатом гордумы с 2013 по 2018 год, представляя КПРФ Фото:

Экс-депутат от КПРФ Динар Абукин выдвинется в гордуму Тюмени от «Коммунистов России». Об этом он сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Да, я планирую выдвинуться и по партийному списку, и по одномандатному округу. Конечно, если партия поддержит мою кандидатуру», — отметил Абукин. По его словам, окончательное решение будет принято 1 июля на региональной конференции «Коммунистов России».

Абукин уже был депутатом гордумы с 2013 по 2018 год, представляя КПРФ. Позднее покинул партию из-за разногласий с ее региональным руководством. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-депутат от КПРФ Динар Абукин выдвинется в гордуму Тюмени от «Коммунистов России». Об этом он сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Да, я планирую выдвинуться и по партийному списку, и по одномандатному округу. Конечно, если партия поддержит мою кандидатуру», — отметил Абукин. По его словам, окончательное решение будет принято 1 июля на региональной конференции «Коммунистов России». Абукин уже был депутатом гордумы с 2013 по 2018 год, представляя КПРФ. Позднее покинул партию из-за разногласий с ее региональным руководством. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...