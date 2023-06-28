В главном парке Екатеринбурга возобновляет работу кинотеатр под открытым небом

Летний кинотеатр начинает работу с 1 июля в парке Маяковского в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев в парке Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, отдых горожан, летний кинотеатр, открытый кинотеатр
Кинотеатр в парке будет работать до конца лета Фото:

Екатеринбуржцев ждут с 1 июля в парке Маяковского в кинотеатре под открытым небом. Такая же площадка появится в летнем парке Уралмаш. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка.

«С 1 июля по 20 августа на аллее Маяковского будут показывать актуальные жанровые фильмы, романтические комедии и знакомые мелодрамы, советское кино, анимацию и другие картины в рамках проекта „Кинолето УБРиР“», — пояснили представители ЦПКиО. В день старта киносезона — 1 июля, екатеринбуржцев ждут квиз, лекции и встречи со спикерами.

Кино и мультфильмы будут показывать каждый день с 16:00 — два сеанса по будням и три по выходным. За расписанием сеансов можно будет следить на сайте ЦПКиО. Посетители смогут располагаться в шезлонгах и заказывать доставку из кафе парка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцев ждут с 1 июля в парке Маяковского в кинотеатре под открытым небом. Такая же площадка появится в летнем парке Уралмаш. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка. «С 1 июля по 20 августа на аллее Маяковского будут показывать актуальные жанровые фильмы, романтические комедии и знакомые мелодрамы, советское кино, анимацию и другие картины в рамках проекта „Кинолето УБРиР“», — пояснили представители ЦПКиО. В день старта киносезона — 1 июля, екатеринбуржцев ждут квиз, лекции и встречи со спикерами. Кино и мультфильмы будут показывать каждый день с 16:00 — два сеанса по будням и три по выходным. За расписанием сеансов можно будет следить на сайте ЦПКиО. Посетители смогут располагаться в шезлонгах и заказывать доставку из кафе парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...