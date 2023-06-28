В главном парке Екатеринбурга возобновляет работу кинотеатр под открытым небом

Летний кинотеатр начинает работу с 1 июля в парке Маяковского в Екатеринбурге

28 июня 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Кинотеатр в парке будет работать до конца лета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцев ждут с 1 июля в парке Маяковского в кинотеатре под открытым небом. Такая же площадка появится в летнем парке Уралмаш. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка. «С 1 июля по 20 августа на аллее Маяковского будут показывать актуальные жанровые фильмы, романтические комедии и знакомые мелодрамы, советское кино, анимацию и другие картины в рамках проекта „Кинолето УБРиР“», — пояснили представители ЦПКиО. В день старта киносезона — 1 июля, екатеринбуржцев ждут квиз, лекции и встречи со спикерами. Кино и мультфильмы будут показывать каждый день с 16:00 — два сеанса по будням и три по выходным. За расписанием сеансов можно будет следить на сайте ЦПКиО . Посетители смогут располагаться в шезлонгах и заказывать доставку из кафе парка.

Екатеринбуржцев ждут с 1 июля в парке Маяковского в кинотеатре под открытым небом. Такая же площадка появится в летнем парке Уралмаш. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка. «С 1 июля по 20 августа на аллее Маяковского будут показывать актуальные жанровые фильмы, романтические комедии и знакомые мелодрамы, советское кино, анимацию и другие картины в рамках проекта „Кинолето УБРиР“», — пояснили представители ЦПКиО. В день старта киносезона — 1 июля, екатеринбуржцев ждут квиз, лекции и встречи со спикерами. Кино и мультфильмы будут показывать каждый день с 16:00 — два сеанса по будням и три по выходным. За расписанием сеансов можно будет следить на сайте ЦПКиО. Посетители смогут располагаться в шезлонгах и заказывать доставку из кафе парка.