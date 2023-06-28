Как в России и мире отреагировали на акцию сожжения Корана в Швеции

28 июня 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Мужчина хочет сжечь Коран на площади в Швеции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня. URA.RU приводит реакцию мирового сообщества на решение полиции. Что произошло Мужчина из пригорода Стокгольма направил на согласование полиции акцию, в ходе которой он собирался сжечь Коран в Ерне возле мечети на площади Медборъярплатсен. В Полиции не дали прямого разрешения, однако установили, что подобная акция якобы не противоречит законодательству. «Конституционные свободы важнее, чем запрет на открытый огонь» — пояснили в полиции. Мужчина хочет сжечь священную книгу в праздник Курбан-байрам 28 июня. Реакция сенаторов РФ Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что решение полиции является полной моральной и нравственной деградацией Стокгольма. Сенатор Олег Цеков говорил, что страна издевательски относится к верующим людям, однако терпелива к ЛГБТ. Глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин обвинил Стокгольм в наплевательском отношении к священному писанию. По его словам, то, что ценно для самих верующих, — все это совершенно неважно в глазах либеральной общественности и либеральных элит. Реакция Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что Госдума обсудит надругательство над Кораном в Стокгольме 29 июня. По его словам, Россия должна осудить действия властей. Он уточнил, что РФ не готова стоять в стороне. «Вот вам Европа, вот что творят правоверуюшие. В праздничный день для мусульман» — заключил он. Реакция россиян и иностранцев Россияне негативно отреагировали на решение полиции Стокгольма. «Любят шведы с огнем играть… национальная особенность что ли?», — написал комментатор под именем blicotwi. «Как ни странно для этой страны,но это признак отсталости», — выразил мнение Lilit8019. Пользователь 58nWwuJpwywSEiO заявил, что «у кого-то лишняя голова походу».



«Они делают это перед моей мечетью. Да проклянет их Аллах», — негодует notarvin11. Пользователь с именем Том Джонсон попросил полицию не провоцировать мусульман. «Швеция ответит за это», — пригрозил WalterB98950704. Комментатор Хасан захотел сжечь флаг Швеции в ответ на акцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня. URA.RU приводит реакцию мирового сообщества на решение полиции. Мужчина из пригорода Стокгольма направил на согласование полиции акцию, в ходе которой он собирался сжечь Коран в Ерне возле мечети на площади Медборъярплатсен. В Полиции не дали прямого разрешения, однако установили, что подобная акция якобы не противоречит законодательству. «Конституционные свободы важнее, чем запрет на открытый огонь» — пояснили в полиции. Мужчина хочет сжечь священную книгу в праздник Курбан-байрам 28 июня. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что решение полиции является полной моральной и нравственной деградацией Стокгольма. Сенатор Олег Цеков говорил, что страна издевательски относится к верующим людям, однако терпелива к ЛГБТ. Глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин обвинил Стокгольм в наплевательском отношении к священному писанию. По его словам, то, что ценно для самих верующих, — все это совершенно неважно в глазах либеральной общественности и либеральных элит. Вячеслав Володин сообщил, что Госдума обсудит надругательство над Кораном в Стокгольме 29 июня. По его словам, Россия должна осудить действия властей. Он уточнил, что РФ не готова стоять в стороне. «Вот вам Европа, вот что творят правоверуюшие. В праздничный день для мусульман» — заключил он. Россияне негативно отреагировали на решение полиции Стокгольма. «Любят шведы с огнем играть… национальная особенность что ли?», — написал комментатор под именем blicotwi. «Как ни странно для этой страны,но это признак отсталости», — выразил мнение Lilit8019. Пользователь 58nWwuJpwywSEiO заявил, что «у кого-то лишняя голова походу». «Они делают это перед моей мечетью. Да проклянет их Аллах», — негодует notarvin11. Пользователь с именем Том Джонсон попросил полицию не провоцировать мусульман. «Швеция ответит за это», — пригрозил WalterB98950704. Комментатор Хасан захотел сжечь флаг Швеции в ответ на акцию.