27 июня 2023

В ЯНАО создадут оргкомитет для подготовки Всемирного фестиваля молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, российский флаг, митинг, триколор, флаг россии, красная площадь
Всемирный фестиваль проведут в 2024 году Фото:

В ЯНАО создадут организационный комитет для подготовки Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году. Как говорится в официальном комментарии губернатора, участниками комитета станут, в том числе, и руководители департаментов.

«На Ямале для подготовки к проведению Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году будет создан организационный комитет, в который войдут представители различных ведомств, а также волонтерских организаций региона. Документ разработан в соответствии с указом президента РФ „О проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году“», — говорится в сообщении.

В документе на сайте правительства сказано, что участниками оргкомитета будут руководители окружных департаментов — региональной безопасности, департамента культуры, департамента образования, департамента по физической культуре и спорту, департамента по делам КМНС, департамента здравоохранения, департамента информационных технологий и связи. Также в списке значится управляющий делами правительства региона и замдиректора департамента внутренней политики.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин одобрил идею провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Эту идею предложила реализовать одна из российских студенток.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО создадут организационный комитет для подготовки Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году. Как говорится в официальном комментарии губернатора, участниками комитета станут, в том числе, и руководители департаментов. «На Ямале для подготовки к проведению Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году будет создан организационный комитет, в который войдут представители различных ведомств, а также волонтерских организаций региона. Документ разработан в соответствии с указом президента РФ „О проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году“», — говорится в сообщении. В документе на сайте правительства сказано, что участниками оргкомитета будут руководители окружных департаментов — региональной безопасности, департамента культуры, департамента образования, департамента по физической культуре и спорту, департамента по делам КМНС, департамента здравоохранения, департамента информационных технологий и связи. Также в списке значится управляющий делами правительства региона и замдиректора департамента внутренней политики. Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин одобрил идею провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Эту идею предложила реализовать одна из российских студенток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...