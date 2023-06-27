В ЯНАО создадут оргкомитет для подготовки Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль проведут в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО создадут организационный комитет для подготовки Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году. Как говорится в официальном комментарии губернатора, участниками комитета станут, в том числе, и руководители департаментов.

«На Ямале для подготовки к проведению Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году будет создан организационный комитет, в который войдут представители различных ведомств, а также волонтерских организаций региона. Документ разработан в соответствии с указом президента РФ „О проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году“», — говорится в сообщении.

В документе на сайте правительства сказано, что участниками оргкомитета будут руководители окружных департаментов — региональной безопасности, департамента культуры, департамента образования, департамента по физической культуре и спорту, департамента по делам КМНС, департамента здравоохранения, департамента информационных технологий и связи. Также в списке значится управляющий делами правительства региона и замдиректора департамента внутренней политики.

Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин одобрил идею провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Эту идею предложила реализовать одна из российских студенток.