Путин одобрил идею провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи

25 января 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил идею о проведении фестиваля в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин одобрил инициативу провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Так об идее российской студентки президент отозвался в ходе встречи со студентами Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Путин отметил, что в современных реалиях провести такое мероприятие будет непросто. «Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. <…> Я думаю, что все в свое время», — сказал Владимир Путин в ходе общения со студентами, отметив, что полностью поддерживает эту идею. Трансляция встречи президента со студентами велась на телеканале «Россия 24». Проведение такого мероприятия, пояснил президент, зависит не только от желания властей. «Прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра», — добавил Путин. Говоря о проведении Россией международных мероприятий в период санкционного давления, Путин вспомнил успешный опыт фестиваля студентов 2017 года. «В 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно», — отметил президент. Подобные фестивали, добавил он, играют важную роль, ведь они объединяют людей. Выступая перед студентами, Путин также заявил, что Россия в ходе спецоперации защищает свои исторические территории. Он отмечал и отсутствие намерений у россиян выступать за отмену мировой культуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Так об идее российской студентки президент отозвался в ходе встречи со студентами Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Путин отметил, что в современных реалиях провести такое мероприятие будет непросто. «Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. <…> Я думаю, что все в свое время», — сказал Владимир Путин в ходе общения со студентами, отметив, что полностью поддерживает эту идею. Трансляция встречи президента со студентами велась на телеканале «Россия 24». Проведение такого мероприятия, пояснил президент, зависит не только от желания властей. «Прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра», — добавил Путин. Говоря о проведении Россией международных мероприятий в период санкционного давления, Путин вспомнил успешный опыт фестиваля студентов 2017 года. «В 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно», — отметил президент. Подобные фестивали, добавил он, играют важную роль, ведь они объединяют людей. Выступая перед студентами, Путин также заявил, что Россия в ходе спецоперации защищает свои исторические территории. Он отмечал и отсутствие намерений у россиян выступать за отмену мировой культуры.