В Новом Уренгое в День молодежи покажут патриотический спектакль и выступит Клава Кока. Афиша

28 июня 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое День молодежи пройдет 1 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое празднование Дня молодежи пройдет на нескольких площадках 1 июля. Гостям праздника предлагают посмотреть премьеру патриотического спектакля «Я, пулеметчик» и послушать песни Родиона Газманова, а вечером состоится выступление приглашенных звезд — Клавы Коки, Тимы Акимова и ASSBY, сообщил мэр города Андрей Воронов. «Готовимся уйти в отрыв на главной молодежной тусовке года. Новый Уренгой отметит День молодежи», — сообщил в своем telegram-канале Андрей Воронов. На городской площади пройдут мастер-классы и лекции, где желающих научат правильно проходить собеседование на работу, давать правильный старт для карьеры и работать в условиях многозадачности. С 18.30 до 19 часов состоится патриотический блок-концерт Родиона Газманова, после которого выступят местные коллективы. С 21 до 23.30 пройдет концерт приглашенных звезд — Клавы Коки, Тимы Акимова и ASSBY. На улице Интернациональной с 10 до 18 часов предлагают передать видеопривет участникам специальной военной операции, пройдут презентации патриотических центров, будет организована фотозона. С 15 до 15.30 зрителей приглашают посмотреть премьеру спектакля «Я, пулеметчик». С 12 до 18 часов желающие могут зарегистрироваться для участия во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое празднование Дня молодежи пройдет на нескольких площадках 1 июля. Гостям праздника предлагают посмотреть премьеру патриотического спектакля «Я, пулеметчик» и послушать песни Родиона Газманова, а вечером состоится выступление приглашенных звезд — Клавы Коки, Тимы Акимова и ASSBY, сообщил мэр города Андрей Воронов. «Готовимся уйти в отрыв на главной молодежной тусовке года. Новый Уренгой отметит День молодежи», — сообщил в своем telegram-канале Андрей Воронов. На городской площади пройдут мастер-классы и лекции, где желающих научат правильно проходить собеседование на работу, давать правильный старт для карьеры и работать в условиях многозадачности. С 18.30 до 19 часов состоится патриотический блок-концерт Родиона Газманова, после которого выступят местные коллективы. С 21 до 23.30 пройдет концерт приглашенных звезд — Клавы Коки, Тимы Акимова и ASSBY. На улице Интернациональной с 10 до 18 часов предлагают передать видеопривет участникам специальной военной операции, пройдут презентации патриотических центров, будет организована фотозона. С 15 до 15.30 зрителей приглашают посмотреть премьеру спектакля «Я, пулеметчик». С 12 до 18 часов желающие могут зарегистрироваться для участия во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в 2024 году.