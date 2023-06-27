В Перми за хищение 1,8 млн рублей осудят членов краевой федерации футбола

28 июня 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу, возбужденному в отношении двух членов общественной организации «Федерация футбола Пермского края». Из обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 1,8 млн рублей. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. «Обвиняемые, находясь на территории Перми, с марта 2019 по август 2021 года, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 1,8 млн рублей. Мужчины предоставляли поддельные документы о проезде групп, участвующих в спортивных мероприятиях, железнодорожным транспортом, а также фиктивные платежные поручения о предоставлении медицинских услуг. Уголовное дело готовится для передачи в суд», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уточняется, что в ходе расследования обвиняемые полностью возместили причиненный бюджету ущерб. Уголовное дело будет рассматриваться Индустриальным районным судом Перми.

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу, возбужденному в отношении двух членов общественной организации «Федерация футбола Пермского края». Из обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 1,8 млн рублей. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. «Обвиняемые, находясь на территории Перми, с марта 2019 по август 2021 года, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 1,8 млн рублей. Мужчины предоставляли поддельные документы о проезде групп, участвующих в спортивных мероприятиях, железнодорожным транспортом, а также фиктивные платежные поручения о предоставлении медицинских услуг. Уголовное дело готовится для передачи в суд», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уточняется, что в ходе расследования обвиняемые полностью возместили причиненный бюджету ущерб. Уголовное дело будет рассматриваться Индустриальным районным судом Перми.