27 июня 2023

В Перми за хищение 1,8 млн рублей осудят членов краевой федерации футбола

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Перми Фото:

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу, возбужденному в отношении двух членов общественной организации «Федерация футбола Пермского края». Из обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 1,8 млн рублей. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

«Обвиняемые, находясь на территории Перми, с марта 2019 по август 2021 года, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 1,8 млн рублей. Мужчины предоставляли поддельные документы о проезде групп, участвующих в спортивных мероприятиях, железнодорожным транспортом, а также фиктивные платежные поручения о предоставлении медицинских услуг. Уголовное дело готовится для передачи в суд», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Уточняется, что в ходе расследования обвиняемые полностью возместили причиненный бюджету ущерб. Уголовное дело будет рассматриваться Индустриальным районным судом Перми.

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Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу, возбужденному в отношении двух членов общественной организации «Федерация футбола Пермского края». Из обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму 1,8 млн рублей. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. «Обвиняемые, находясь на территории Перми, с марта 2019 по август 2021 года, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 1,8 млн рублей. Мужчины предоставляли поддельные документы о проезде групп, участвующих в спортивных мероприятиях, железнодорожным транспортом, а также фиктивные платежные поручения о предоставлении медицинских услуг. Уголовное дело готовится для передачи в суд», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уточняется, что в ходе расследования обвиняемые полностью возместили причиненный бюджету ущерб. Уголовное дело будет рассматриваться Индустриальным районным судом Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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