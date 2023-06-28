Детей опекуна Далера Бобиева сотрудники ПДН вывезли из дома. Видео

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День детей. Курган, ребенок, сотовый телефон, лето, мальчик, мобильный
У опекуна Валентины Наумовой всего шесть детей — трое приемные Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Пятерых детей Вероники Наумовой, которая является опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, сотрудники ПДН посадили в машину и увезли из дома. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Детей Наумовой сотрудники ПДН увозят, неизвестно куда», — поделился журналист агентства. Сама Наумова находится в отделе Следственного комитета на Московской.

Далер Бобиев пропал 26 июня. Сначала его искали на Вторчермете, но позднее зона поисков расширилась. Главные события в истории поисков Бобиева URA.RU собрало в одном материале.

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Пятерых детей Вероники Наумовой, которая является опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, сотрудники ПДН посадили в машину и увезли из дома. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Детей Наумовой сотрудники ПДН увозят, неизвестно куда», — поделился журналист агентства. Сама Наумова находится в отделе Следственного комитета на Московской. Далер Бобиев пропал 26 июня. Сначала его искали на Вторчермете, но позднее зона поисков расширилась. Главные события в истории поисков Бобиева URA.RU собрало в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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