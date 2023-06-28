У опекуна Валентины Наумовой всего шесть детей — трое приемные
новость из сюжетаВ Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика
Пятерых детей Вероники Наумовой, которая является опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, сотрудники ПДН посадили в машину и увезли из дома. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Детей Наумовой сотрудники ПДН увозят, неизвестно куда», — поделился журналист агентства. Сама Наумова находится в отделе Следственного комитета на Московской.
Далер Бобиев пропал 26 июня. Сначала его искали на Вторчермете, но позднее зона поисков расширилась. Главные события в истории поисков Бобиева URA.RU собрало в одном материале.
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