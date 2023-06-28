В деле о пропаже мальчика слишком мало зацепок, его не могут найти уже третьи сутки
В Екатеринбурге третьи сутки продолжаются поиски шестилетнего Далера Бобиева, пропавшего на Вторчермете утром 26 июня. В поисках ребенка участвуют 1500 тысячи волонтеров, силовики опрашивают возможных свидетелей и проверяют на причастность ранее судимых горожан. Осложняет поиски то, что в деле о пропаже почти нет никаких зацепок. Последние новости о поисках Далера Бобиева — в материале URA.RU.
- На поиски Далера Бобиева выходит все больше людей, информацию о его пропаже распространяют по самым разным каналам — в родительских чатах в WhatsApp, на медиаэкранах, расклеивают ориентировки на зданиях, столбах и машинах.
По словам опекунши Далера, ребенок незаметно ушел из дома рано утром 26 июня
- В последний раз публично мальчика видели 25 июня на празднике двора на Вторчермете.
Ребенок был одет в черный комбинезон и кроссовки
- На поиски Далера приехали волонтеры из Москвы и Московской области. Опытные специалисты должны усилить поисковую группу Свердловской области.
- По мнению опытного криминалиста, шансы найти живым мальчика составляют 50%. Самые действенные меры при поиске пропавшего ребенка происходят в первые 48 часов поиска. Искать ребенка желательно в парках, где есть аттракционы.
- На фоне исчезновения Далера Бобиева спасатели составили памятку о том, какие действия необходимо предпринять родным в поисках пропавшего ребенка.
- На причастность к исчезновению мальчика проверяют ранее судимых жителей Екатеринбурга, в том числе за педофилию. В СК отмечают, что подозреваемых в деле пока нет.
- К дому Далера приезжали следователи, полиция и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они долго общались с остальными членами многодетной семьи. Самой опекунши — Вероники Наумовой — дома не было долгое время.
- В детских садах и школах Екатеринбурга проведут профилактические беседы на фоне пропажи Далера. Это важно для профилактики подобных происшествий, рассказали в мэрии.
- В полиции просят всех, кому что-либо известно о нахождении ребенка, звонить по телефонам 294-14-94 или 102(02). «Все сообщения оперативно проверяются правоохранителями. К сожалению, на данный момент ни одна информация от очевидцев не подтвердилась. Достоверных сведений о возможном местонахождении мальчика нет», — отмечали в полиции.
- Всего в поисках принимают участие около 1500 тысяч волонтеров. Многие из — на автомобилях. К 21:00 часам 28 июня в координационном чате «Лиза Алерт» дали отбой по выезду экипажей. При этом в организации пояснили, что поиски продолжаются, просто некоторым волонтерам нужно отдохнуть для более эффективной работы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.