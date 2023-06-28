В Екатеринбурге третьи сутки ищут 6-летнего Далера Бобиева: что известно к вечеру 28 июня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В деле о пропаже мальчика слишком мало зацепок, его не могут найти уже третьи сутки
В деле о пропаже мальчика слишком мало зацепок, его не могут найти уже третьи сутки Фото:

В Екатеринбурге третьи сутки продолжаются поиски шестилетнего Далера Бобиева, пропавшего на Вторчермете утром 26 июня. В поисках ребенка участвуют 1500 тысячи волонтеров, силовики опрашивают возможных свидетелей и проверяют на причастность ранее судимых горожан. Осложняет поиски то, что в деле о пропаже почти нет никаких зацепок. Последние новости о поисках Далера Бобиева — в материале URA.RU.

  • На поиски Далера Бобиева выходит все больше людей, информацию о его пропаже распространяют по самым разным каналам — в родительских чатах в WhatsApp, на медиаэкранах, расклеивают ориентировки на зданиях, столбах и машинах.
По словам опекунши Далера, ребенок незаметно ушел из дома рано утром 26 июня
По словам опекунши Далера, ребенок незаметно ушел из дома рано утром 26 июня
Фото:
  • В последний раз публично мальчика видели 25 июня на празднике двора на Вторчермете.
Ребенок был одет в черный комбинезон и кроссовки
Ребенок был одет в черный комбинезон и кроссовки
Фото:
  • На поиски Далера приехали волонтеры из Москвы и Московской области. Опытные специалисты должны усилить поисковую группу Свердловской области.
  • По мнению опытного криминалиста, шансы найти живым мальчика составляют 50%. Самые действенные меры при поиске пропавшего ребенка происходят в первые 48 часов поиска. Искать ребенка желательно в парках, где есть аттракционы.
  • На фоне исчезновения Далера Бобиева спасатели составили памятку о том, какие действия необходимо предпринять родным в поисках пропавшего ребенка.
  • На причастность к исчезновению мальчика проверяют ранее судимых жителей Екатеринбурга, в том числе за педофилию. В СК отмечают, что подозреваемых в деле пока нет.
  • К дому Далера приезжали следователи, полиция и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они долго общались с остальными членами многодетной семьи. Самой опекунши — Вероники Наумовой — дома не было долгое время.
  • В детских садах и школах Екатеринбурга проведут профилактические беседы на фоне пропажи Далера. Это важно для профилактики подобных происшествий, рассказали в мэрии.
  • В полиции просят всех, кому что-либо известно о нахождении ребенка, звонить по телефонам 294-14-94 или 102(02). «Все сообщения оперативно проверяются правоохранителями. К сожалению, на данный момент ни одна информация от очевидцев не подтвердилась. Достоверных сведений о возможном местонахождении мальчика нет», — отмечали в полиции.
  • Всего в поисках принимают участие около 1500 тысяч волонтеров. Многие из — на автомобилях. К 21:00 часам 28 июня в координационном чате «Лиза Алерт» дали отбой по выезду экипажей. При этом в организации пояснили, что поиски продолжаются, просто некоторым волонтерам нужно отдохнуть для более эффективной работы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге третьи сутки продолжаются поиски шестилетнего Далера Бобиева, пропавшего на Вторчермете утром 26 июня. В поисках ребенка участвуют 1500 тысячи волонтеров, силовики опрашивают возможных свидетелей и проверяют на причастность ранее судимых горожан. Осложняет поиски то, что в деле о пропаже почти нет никаких зацепок. Последние новости о поисках Далера Бобиева — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...