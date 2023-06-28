Следователи объяснили, почему во второй раз задержали опекуна Далера Бобиева

Силовики задержали опекуна из-за фактов, указывающих на причастность к пропаже Бобиева

29 июня 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Следователи опрашивают опекуна Далера Бобиева в отделении Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Веронику Наумову, которая является опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, во второй раз задержали из-за обстоятельств, указывающих на причастность к пропаже ребенка. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. «Сегодня и. о. СК по Свердловской области Анатолий Надбитов провел совещание и выезжал к месту проживания мальчика. Заслушав доклады следователей, он дал указания провести дополнительные мероприятия, при которых были установлены обстоятельства, указывающие на причастность опекуна к пропаже Далера Бобиева», — говорится в сообщении силового ведомства. Вероника Наумова находится в отделении Следственного комитета. Сотрудники ведомства заявили, что не могут раскрыть деталей общения с женщиной. «Более подробная информация на данном этапе разглашению не подлежит», — подытожили в региональном СК. У опекунши сотрудники ПДН забрали детей. Их отвезли в одно из социальных учреждений, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Он пояснил, что несовершеннолетние будут находиться в полной безопасности. В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.

Веронику Наумову, которая является опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, во второй раз задержали из-за обстоятельств, указывающих на причастность к пропаже ребенка. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. «Сегодня и. о. СК по Свердловской области Анатолий Надбитов провел совещание и выезжал к месту проживания мальчика. Заслушав доклады следователей, он дал указания провести дополнительные мероприятия, при которых были установлены обстоятельства, указывающие на причастность опекуна к пропаже Далера Бобиева», — говорится в сообщении силового ведомства. Вероника Наумова находится в отделении Следственного комитета. Сотрудники ведомства заявили, что не могут раскрыть деталей общения с женщиной. «Более подробная информация на данном этапе разглашению не подлежит», — подытожили в региональном СК. У опекунши сотрудники ПДН забрали детей. Их отвезли в одно из социальных учреждений, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Он пояснил, что несовершеннолетние будут находиться в полной безопасности. В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.