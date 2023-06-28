28 июня 2023

Следователи объяснили, почему во второй раз задержали опекуна Далера Бобиева

Силовики задержали опекуна из-за фактов, указывающих на причастность к пропаже Бобиева
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи опрашивают опекуна Далера Бобиева в отделении Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Веронику Наумову, которая является опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, во второй раз задержали из-за обстоятельств, указывающих на причастность к пропаже ребенка. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

«Сегодня и. о. СК по Свердловской области Анатолий Надбитов провел совещание и выезжал к месту проживания мальчика. Заслушав доклады следователей, он дал указания провести дополнительные мероприятия, при которых были установлены обстоятельства, указывающие на причастность опекуна к пропаже Далера Бобиева», — говорится в сообщении силового ведомства.

Вероника Наумова находится в отделении Следственного комитета. Сотрудники ведомства заявили, что не могут раскрыть деталей общения с женщиной. «Более подробная информация на данном этапе разглашению не подлежит», — подытожили в региональном СК.

У опекунши сотрудники ПДН забрали детей. Их отвезли в одно из социальных учреждений, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Он пояснил, что несовершеннолетние будут находиться в полной безопасности.

В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.

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Веронику Наумову, которая является опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, во второй раз задержали из-за обстоятельств, указывающих на причастность к пропаже ребенка. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. «Сегодня и. о. СК по Свердловской области Анатолий Надбитов провел совещание и выезжал к месту проживания мальчика. Заслушав доклады следователей, он дал указания провести дополнительные мероприятия, при которых были установлены обстоятельства, указывающие на причастность опекуна к пропаже Далера Бобиева», — говорится в сообщении силового ведомства. Вероника Наумова находится в отделении Следственного комитета. Сотрудники ведомства заявили, что не могут раскрыть деталей общения с женщиной. «Более подробная информация на данном этапе разглашению не подлежит», — подытожили в региональном СК. У опекунши сотрудники ПДН забрали детей. Их отвезли в одно из социальных учреждений, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Он пояснил, что несовершеннолетние будут находиться в полной безопасности. В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.
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