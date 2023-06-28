Силовики раскрыли, куда увезли детей опекунши пропавшего Далера Бобиева

Полковник Горелых: детей опекуна Бобиева увезли в соцучреждение

29 июня 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Пятерых детей опекуна Далера Бобиева увезли сотрудники ПДН (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Пятерых детей Вероники Наумовой, являющейся опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, которых сотрудники ПДН забрали вечером 28 июня, увезли в соцучреждение. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Сама Наумова задержана силовиками по подозрению в причастности к пропаже ребенка. «Поскольку глава семьи находится далеко от дома, то, чтобы дети не оставались одни, их отвезли в одно из социальных учреждений, где они будут в полной безопасности», — пояснил Горелых. Он отметил, что силовики продолжают искать пропавшего Далера Бобиева. Силовики задержали Веронику Наумову во второй раз из-за обстоятельств, которые указывают на причастность женщины к пропаже мальчика, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. В первый раз она проходила по делу в качестве потерпевшей. В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.

Пятерых детей Вероники Наумовой, являющейся опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, которых сотрудники ПДН забрали вечером 28 июня, увезли в соцучреждение. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Сама Наумова задержана силовиками по подозрению в причастности к пропаже ребенка. «Поскольку глава семьи находится далеко от дома, то, чтобы дети не оставались одни, их отвезли в одно из социальных учреждений, где они будут в полной безопасности», — пояснил Горелых. Он отметил, что силовики продолжают искать пропавшего Далера Бобиева. Силовики задержали Веронику Наумову во второй раз из-за обстоятельств, которые указывают на причастность женщины к пропаже мальчика, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. В первый раз она проходила по делу в качестве потерпевшей. В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.