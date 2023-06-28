28 июня 2023

Силовики раскрыли, куда увезли детей опекунши пропавшего Далера Бобиева

Полковник Горелых: детей опекуна Бобиева увезли в соцучреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Пятерых детей опекуна Далера Бобиева увезли сотрудники ПДН (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Пятерых детей Вероники Наумовой, являющейся опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, которых сотрудники ПДН забрали вечером 28 июня, увезли в соцучреждение. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Сама Наумова задержана силовиками по подозрению в причастности к пропаже ребенка.

«Поскольку глава семьи находится далеко от дома, то, чтобы дети не оставались одни, их отвезли в одно из социальных учреждений, где они будут в полной безопасности», — пояснил Горелых. Он отметил, что силовики продолжают искать пропавшего Далера Бобиева.

Силовики задержали Веронику Наумову во второй раз из-за обстоятельств, которые указывают на причастность женщины к пропаже мальчика, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. В первый раз она проходила по делу в качестве потерпевшей.

В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.

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Пятерых детей Вероники Наумовой, являющейся опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, которых сотрудники ПДН забрали вечером 28 июня, увезли в соцучреждение. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Сама Наумова задержана силовиками по подозрению в причастности к пропаже ребенка. «Поскольку глава семьи находится далеко от дома, то, чтобы дети не оставались одни, их отвезли в одно из социальных учреждений, где они будут в полной безопасности», — пояснил Горелых. Он отметил, что силовики продолжают искать пропавшего Далера Бобиева. Силовики задержали Веронику Наумову во второй раз из-за обстоятельств, которые указывают на причастность женщины к пропаже мальчика, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. В первый раз она проходила по делу в качестве потерпевшей. В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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