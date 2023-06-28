Силовики раскрыли, куда увезли детей опекунши пропавшего Далера Бобиева

Пятерых детей Вероники Наумовой, являющейся опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева, которых сотрудники ПДН забрали вечером 28 июня, увезли в соцучреждение. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Сама Наумова задержана силовиками по подозрению в причастности к пропаже ребенка.
«Поскольку глава семьи находится далеко от дома, то, чтобы дети не оставались одни, их отвезли в одно из социальных учреждений, где они будут в полной безопасности», — пояснил Горелых. Он отметил, что силовики продолжают искать пропавшего Далера Бобиева.
Силовики задержали Веронику Наумову во второй раз из-за обстоятельств, которые указывают на причастность женщины к пропаже мальчика, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. В первый раз она проходила по делу в качестве потерпевшей.
В Екатеринбурге четвертые сутки ищут шестилетнего Далера Бобиева. URA.RU собрало последние новости по делу о пропавшем Далере в сбойке.
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