28 июня 2023
27 июня 2023

Лучшие выпускники Нижневартовска впервые были отмечены специальным знаком

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники. Екатеринбург, выпускник
В Нижневартовске впервые вручен знак «Лучший ученик» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на торжественной церемонии награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» впервые вручался знак «Лучший ученик». Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко в соцсети.

«Принял участие в торжественной церемонии награждения выпускников медалями „За особые успехи в учении“ и знаком „Лучший ученик“. Отмечу, что этот знак вручался впервые», — сообщил мэр муниципалитета в своем telegram-канале. Уточняется, что на знак могут претендовать не только медалисты, а также выпускники, которые получили 100 баллов по одному или более предметам государственной итоговой аттестации, а также победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) прошел бал выпускников «Алые паруса на 60-й параллели». Праздник для молодежи организовали на центральной площади города. Для них подготовили развлекательную программу, выбрали «Короля» и «Королеву бала», а главным событием стало выступление группы «Интонация».

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В Нижневартовске (ХМАО) на торжественной церемонии награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» впервые вручался знак «Лучший ученик». Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко в соцсети. «Принял участие в торжественной церемонии награждения выпускников медалями „За особые успехи в учении“ и знаком „Лучший ученик“. Отмечу, что этот знак вручался впервые», — сообщил мэр муниципалитета в своем telegram-канале. Уточняется, что на знак могут претендовать не только медалисты, а также выпускники, которые получили 100 баллов по одному или более предметам государственной итоговой аттестации, а также победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) прошел бал выпускников «Алые паруса на 60-й параллели». Праздник для молодежи организовали на центральной площади города. Для них подготовили развлекательную программу, выбрали «Короля» и «Королеву бала», а главным событием стало выступление группы «Интонация».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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