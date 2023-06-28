Лучшие выпускники Нижневартовска впервые были отмечены специальным знаком

29 июня 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске впервые вручен знак «Лучший ученик» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на торжественной церемонии награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» впервые вручался знак «Лучший ученик». Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко в соцсети. «Принял участие в торжественной церемонии награждения выпускников медалями „За особые успехи в учении“ и знаком „Лучший ученик“. Отмечу, что этот знак вручался впервые», — сообщил мэр муниципалитета в своем telegram-канале. Уточняется, что на знак могут претендовать не только медалисты, а также выпускники, которые получили 100 баллов по одному или более предметам государственной итоговой аттестации, а также победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) прошел бал выпускников «Алые паруса на 60-й параллели». Праздник для молодежи организовали на центральной площади города. Для них подготовили развлекательную программу, выбрали «Короля» и «Королеву бала», а главным событием стало выступление группы «Интонация».

В Нижневартовске (ХМАО) на торжественной церемонии награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении» впервые вручался знак «Лучший ученик». Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко в соцсети. «Принял участие в торжественной церемонии награждения выпускников медалями „За особые успехи в учении“ и знаком „Лучший ученик“. Отмечу, что этот знак вручался впервые», — сообщил мэр муниципалитета в своем telegram-канале. Уточняется, что на знак могут претендовать не только медалисты, а также выпускники, которые получили 100 баллов по одному или более предметам государственной итоговой аттестации, а также победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) прошел бал выпускников «Алые паруса на 60-й параллели». Праздник для молодежи организовали на центральной площади города. Для них подготовили развлекательную программу, выбрали «Короля» и «Королеву бала», а главным событием стало выступление группы «Интонация».