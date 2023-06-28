28 июня 2023

Танк ВС РФ Т-80 подбил БМП Bradley на расстоянии 9,5 километра

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Российский танкист рассказал как удалось с дальнего расстояния подбить вражескую БМП Фото:
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На Купянском направлении экипаж российского танка Т-80БВМ подбил с дальнего расстояния американскую БМП Bradley. Видео боя опубликовало Минобороны РФ.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километров… В ходе выполнения задачи поражена боевая машина пехоты Bradley», — передает РИА Новости слова наводчика-оператора танка с позывным «Маэстро».

На видео, опубликованном Минобороны, видно, как выдвигается российский танк Т-80 на огневую позицию. Экипаж готовится к стрельбе, наводит огонь по цели и подбивает боевую машину пехоты Bradley. По данным Минобороны, российские танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости по координатам, полученным с помощью беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило о том, как Вооруженные силы России уничтожили четыре немецких танка Leopard. Кадры уничтоженных танков показали также и российские военкоры.

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На Купянском направлении экипаж российского танка Т-80БВМ подбил с дальнего расстояния американскую БМП Bradley. Видео боя опубликовало Минобороны РФ. «Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километров… В ходе выполнения задачи поражена боевая машина пехоты Bradley», — передает РИА Новости слова наводчика-оператора танка с позывным «Маэстро». На видео, опубликованном Минобороны, видно, как выдвигается российский танк Т-80 на огневую позицию. Экипаж готовится к стрельбе, наводит огонь по цели и подбивает боевую машину пехоты Bradley. По данным Минобороны, российские танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости по координатам, полученным с помощью беспилотников. Ранее Минобороны сообщило о том, как Вооруженные силы России уничтожили четыре немецких танка Leopard. Кадры уничтоженных танков показали также и российские военкоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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