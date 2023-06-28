Танк ВС РФ Т-80 подбил БМП Bradley на расстоянии 9,5 километра

29 июня 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Российский танкист рассказал как удалось с дальнего расстояния подбить вражескую БМП Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Купянском направлении экипаж российского танка Т-80БВМ подбил с дальнего расстояния американскую БМП Bradley. Видео боя опубликовало Минобороны РФ. «Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километров… В ходе выполнения задачи поражена боевая машина пехоты Bradley», — передает РИА Новости слова наводчика-оператора танка с позывным «Маэстро». На видео, опубликованном Минобороны, видно, как выдвигается российский танк Т-80 на огневую позицию. Экипаж готовится к стрельбе, наводит огонь по цели и подбивает боевую машину пехоты Bradley. По данным Минобороны, российские танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости по координатам, полученным с помощью беспилотников. Ранее Минобороны сообщило о том, как Вооруженные силы России уничтожили четыре немецких танка Leopard. Кадры уничтоженных танков показали также и российские военкоры.

На Купянском направлении экипаж российского танка Т-80БВМ подбил с дальнего расстояния американскую БМП Bradley. Видео боя опубликовало Минобороны РФ. «Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километров… В ходе выполнения задачи поражена боевая машина пехоты Bradley», — передает РИА Новости слова наводчика-оператора танка с позывным «Маэстро». На видео, опубликованном Минобороны, видно, как выдвигается российский танк Т-80 на огневую позицию. Экипаж готовится к стрельбе, наводит огонь по цели и подбивает боевую машину пехоты Bradley. По данным Минобороны, российские танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости по координатам, полученным с помощью беспилотников. Ранее Минобороны сообщило о том, как Вооруженные силы России уничтожили четыре немецких танка Leopard. Кадры уничтоженных танков показали также и российские военкоры.