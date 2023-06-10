Военные РФ уничтожают танки Leopard в зоне СВО: главное к вечеру 10 июня

10 июня 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ уничтожили четыре немецких танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 июня.