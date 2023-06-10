Военные РФ уничтожают танки Leopard в зоне СВО: главное к вечеру 10 июня

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На южно-донецком направлении было уничтожено несколько немецких танков Leopard Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили четыре немецких танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 июня.

  • Российские военнослужащие поразили четыре танка Leopard, пять пехотных машин американского производства «Bradley» и французская самоходная артиллерийская установка «Cezar». Отмечается, что потери Вооруженных украинских сил (ВСУ) составили около 300 украинских бойцов.
  • Кадры уничтоженных танков показали российские военкоры и Минобороны. По данным российских военкоров, ВДВ уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» немецкий танк Leopard при попытке ВСУ начать наступление на Запорожском направлении. Минобороны опубликовало видео, где видны горящие танки Leopard 2 на южно-донецком направлении.
  • В Германии подтвердили уничтожение танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации. «В жизни всегда есть потери», — сообщил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
  • На Западе испугались уничтожения немецких танков российскими военнослужащими. По словам американского журналиста Фред Плейтгена, официальные лица США обеспокоены успехами России.
  • Российские силы успешно противостоят наступлению Украины, которое будет тяжелым для Киева. «Украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление», — сообщили обозреватели американской газеты Politico.
  • Россия отбила массированный обстрел ВСУ на Запорожском направлении, на участке Орехов—Работино. На месте атаки много сгоревшей бронетехники. Об этом заявил автор telegram-канала WarGonzo.
  • Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по пункту временного размещения гражданских в регионе устроили атаку английскими ракетами Storm Shadow. Он отметил, что Украину ждет возмездие.
  • Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке двух баллистических ракет, которые были запущены украинским ОТРК «Гром-2». «Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2»», — сообщил он.
  • За июнь 2023 года на службу по контракту зафиксировано более 13,5 тысяч человек. Это рекордное число солдат. Об этом заявил замминистра обороны России Николай Панков.
  • Глава Псковской области заявил о появлении оборонительных отрядов для работы в приграничных районах. По его словам, это даст больше возможностей для информирования от первых лиц с мест происшествия.
  • Великобритания отправит дополнительно 20 млн долларов для помощи пострадавшим из-за теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). В Херсонскую область уже отправляли два британских спасательных корабля, оборудование для поиска и спасения и наборы для оказания медицинской помощи.
  • ЧВК «Вагнер» будет набирать женщин при условии, если начнется полномасштабная война. Сейчас «ЧВК «Вагнер» не планирует набирать женщин, поскольку не имеет для них каких-либо воинских специальностей.

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Вооруженные силы РФ уничтожили четыре немецких танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 июня.
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