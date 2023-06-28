28 июня 2023

Forbes: потери ВСУ оказались более катастрофическими, чем предполагалось

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, бтр, танк, символ z
Эксперты посчитали реальные потери ВСУ под Малой Токмачкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери ВСУ в бою под Малой Токмачкой оказались более серьезными, нежели оценивали эксперты изначально. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс.

«Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали <…>. Нельзя отрицать, что бой 8 июня южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии», — пишет Дэвид Экс в материале для Forbes. Аналитики подсчитали, что за два часа боев ВСУ с Вооруженными силами России украинская сторона потеряла пятую часть БМП Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R.

Ранее ВС РФ с помощью артиллерии отразили попытку наступления ВСУ на запорожском направлении. В районе Малой Токмачки уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила противника.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Потери ВСУ в бою под Малой Токмачкой оказались более серьезными, нежели оценивали эксперты изначально. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. «Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали <…>. Нельзя отрицать, что бой 8 июня южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии», — пишет Дэвид Экс в материале для Forbes. Аналитики подсчитали, что за два часа боев ВСУ с Вооруженными силами России украинская сторона потеряла пятую часть БМП Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R. Ранее ВС РФ с помощью артиллерии отразили попытку наступления ВСУ на запорожском направлении. В районе Малой Токмачки уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...