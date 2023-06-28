Forbes: потери ВСУ оказались более катастрофическими, чем предполагалось

29 июня 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

Эксперты посчитали реальные потери ВСУ под Малой Токмачкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери ВСУ в бою под Малой Токмачкой оказались более серьезными, нежели оценивали эксперты изначально. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. «Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали <…>. Нельзя отрицать, что бой 8 июня южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии», — пишет Дэвид Экс в материале для Forbes . Аналитики подсчитали, что за два часа боев ВСУ с Вооруженными силами России украинская сторона потеряла пятую часть БМП Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R. Ранее ВС РФ с помощью артиллерии отразили попытку наступления ВСУ на запорожском направлении. В районе Малой Токмачки уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила противника.

Потери ВСУ в бою под Малой Токмачкой оказались более серьезными, нежели оценивали эксперты изначально. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. «Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали <…>. Нельзя отрицать, что бой 8 июня южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии», — пишет Дэвид Экс в материале для Forbes. Аналитики подсчитали, что за два часа боев ВСУ с Вооруженными силами России украинская сторона потеряла пятую часть БМП Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R. Ранее ВС РФ с помощью артиллерии отразили попытку наступления ВСУ на запорожском направлении. В районе Малой Токмачки уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила противника.