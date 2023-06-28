После окончания медколледжа в курганские больницы пойдут работать четверть выпускников

Выпускники колледжей устраиваются работать в больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский базовый медицинский колледж окончили 476 специалистов, из них 117 (25%) пополнят ряды сотрудников медицинских организаций региона. Информация об этом размещена на сайте Единого портала медучреждений Курганской области.

«Дипломы о среднем специальном медицинском образовании получили 77 медицинских сестер и 40 фармацевтов, которые пополнят ряды сотрудников медицинских организаций г. Кургана и Курганской области. Всего в 2023 году колледж и филиалы выпускают 476 специалистов по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» и «Фармация», — говорится в релизе.

Накануне выпускникам колледжа вручили дипломы. В торжественном мероприятии приняли участие замначальника управления кадрового обеспечения депздрава Наталья Логинова, главная медсестра областной больницы Ольга Ковтун и зампредседателя организации профсоюза работников здравоохранения Галина Мухтяеева. Дипломы также вручали выпускникам в Шадринском филиале колледжа. Там их получили 98 специалистов: 48 медсестер, 21 акушерка и 29 фельдшеров.

По данным депздрава, на сегодня в Курганской области открыто 454 вакансии врачей (276 — это 61%) и медсестер (178 — 39%). Наибольший дефицит медиков приходится на Центральный районные больницы — там не хватает 225 медиков, в Кургане — 198, в Шадринске — 31.