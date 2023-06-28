28 июня 2023

В Екатеринбурге опекун шестилетнего Далера Бобиева призналась в преступлении

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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, следствие, гособвинитель, суд, преступление
Опекун погибшего Далера призналась в преступлении Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Опекун шестилетнего Далера Бобиева, которого трое суток искали силовики, спасатели и волонтеры, во время допроса призналась в преступлении. Тело пропавшего ребенка обнаружили утром 29 июня.

«Во время допроса опекун Вероника Наумова созналась в совершении преступления. Она рассказала силовикам, где спрятала труп шестилетнего ребенка. Что стало причиной смерти Далера, пока не раскрывается», — пишет Е1.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев. Мальчик воспитывался в приемной семье. Утром 29 июня волонтеры нашли тело мальчика. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. Вся информация о поисках шестилетнего ребенка — в материале URA.RU.

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Опекун шестилетнего Далера Бобиева, которого трое суток искали силовики, спасатели и волонтеры, во время допроса призналась в преступлении. Тело пропавшего ребенка обнаружили утром 29 июня. «Во время допроса опекун Вероника Наумова созналась в совершении преступления. Она рассказала силовикам, где спрятала труп шестилетнего ребенка. Что стало причиной смерти Далера, пока не раскрывается», — пишет Е1.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев. Мальчик воспитывался в приемной семье. Утром 29 июня волонтеры нашли тело мальчика. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. Вся информация о поисках шестилетнего ребенка — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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