В Екатеринбурге опекун шестилетнего Далера Бобиева призналась в преступлении

Опекун шестилетнего Далера Бобиева, которого трое суток искали силовики, спасатели и волонтеры, во время допроса призналась в преступлении. Тело пропавшего ребенка обнаружили утром 29 июня.
«Во время допроса опекун Вероника Наумова созналась в совершении преступления. Она рассказала силовикам, где спрятала труп шестилетнего ребенка. Что стало причиной смерти Далера, пока не раскрывается», — пишет Е1.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев. Мальчик воспитывался в приемной семье. Утром 29 июня волонтеры нашли тело мальчика. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. Вся информация о поисках шестилетнего ребенка — в материале URA.RU.
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