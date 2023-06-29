Воспитанник, сбежавший из семьи погибшего Далера Бобиева, жаловался в опеку на жестокость

Бывший воспитанник семьи Наумовых жаловался в опеку на опекуна Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Даниил Игольников, бывший воспитанник семьи Наумовых, где погиб шестилетний Далер Бобиев из Екатеринбурга, ранее обращался в опеку. Молодой человек жаловался на жесткое обращение со стороны опекуна Вероники. Тогда ему обещали провести проверку. Об этом URA.RU рассказал сам молодой человек, который попал в семью в 11-летнем возрасте.

«Где-то год назад я решил пожаловаться в центральную опеку на жестокое отношение Вероники к Далеру. Нашел номер, позвонил и все рассказал. Мне тогда обещали, что опека проведет проверку. Но по итогу к нам так никто и не пришел», — отметил Игольников в беседе с корреспондентом агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Отдел опеки и попечительства на проспекте Седова, 52. На звонок журналиста никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург погиб шестилетний Далер Бобиев. Опекуны мальчика сообщили о пропаже ребенка 26 июня. Трое суток силовики, спасатели и волонтеры искали ребенка. Тело Далера было обнаружено утром 29 июня в гараже. Силовики завели уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Вся информация о Далере — в материале URA.RU.