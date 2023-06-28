Пермские полицейские выдворят более 50 нелегальных мигрантов. Видео

29 июня 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Полицейские возбудили 40 уголовных дел за преступления в сфере миграции Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермские полицейские провели первый этап операции по выявлению незаконных каналов миграции и противоправных действий в этой сфере «Нелегал — 2023». По итогам операции из страны будут выдворены 52 иностранца, сообщает краевая полиция в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «По собранным сотрудниками полиции материалам судами Пермского края принято 52 решения о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — сообщает полиция. Работа по выявлению каналов нелегальной миграции на настоящий момент продолжается. За неделю оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов проверили больше 4,5 тысячи объектов строительства, торговли, транспорта, сельского хозяйства, промышленности. За это время было составлено более 700 протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания иностранцев в РФ и осуществления трудовой деятельности. Также было возбуждено 40 уголовных дел по фактам преступлений в данной сфере.

Пермские полицейские провели первый этап операции по выявлению незаконных каналов миграции и противоправных действий в этой сфере «Нелегал — 2023». По итогам операции из страны будут выдворены 52 иностранца, сообщает краевая полиция в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «По собранным сотрудниками полиции материалам судами Пермского края принято 52 решения о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — сообщает полиция. Работа по выявлению каналов нелегальной миграции на настоящий момент продолжается. За неделю оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов проверили больше 4,5 тысячи объектов строительства, торговли, транспорта, сельского хозяйства, промышленности. За это время было составлено более 700 протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания иностранцев в РФ и осуществления трудовой деятельности. Также было возбуждено 40 уголовных дел по фактам преступлений в данной сфере.