28 июня 2023

В Курганской области задержали извращенца, пристававшего к детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Извращенца задержали после сообщения жителей Шумихи Фото:

Курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего сексуальные действия в присутствии детей в городе Шумиха. Мужчина был задержан после сообщения граждан, сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные отношении двух или более несовершеннолетних)», — рассказали в курганском следкоме. Подозреваемый задержан, готовится ходатайство о заключении его под стражу.

Инцидент произошел 13 июня. Шумихинцы сообщили в полицию об извращенце, пристававшем к компании детей. Мужчина был задержан сотрудниками правопорядка.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

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Курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего сексуальные действия в присутствии детей в городе Шумиха. Мужчина был задержан после сообщения граждан, сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные отношении двух или более несовершеннолетних)», — рассказали в курганском следкоме. Подозреваемый задержан, готовится ходатайство о заключении его под стражу. Инцидент произошел 13 июня. Шумихинцы сообщили в полицию об извращенце, пристававшем к компании детей. Мужчина был задержан сотрудниками правопорядка. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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