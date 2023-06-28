В Курганской области задержали извращенца, пристававшего к детям

29 июня 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Извращенца задержали после сообщения жителей Шумихи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего сексуальные действия в присутствии детей в городе Шумиха. Мужчина был задержан после сообщения граждан, сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные отношении двух или более несовершеннолетних)», — рассказали в курганском следкоме. Подозреваемый задержан, готовится ходатайство о заключении его под стражу. Инцидент произошел 13 июня. Шумихинцы сообщили в полицию об извращенце, пристававшем к компании детей. Мужчина был задержан сотрудниками правопорядка. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего сексуальные действия в присутствии детей в городе Шумиха. Мужчина был задержан после сообщения граждан, сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные отношении двух или более несовершеннолетних)», — рассказали в курганском следкоме. Подозреваемый задержан, готовится ходатайство о заключении его под стражу. Инцидент произошел 13 июня. Шумихинцы сообщили в полицию об извращенце, пристававшем к компании детей. Мужчина был задержан сотрудниками правопорядка. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.