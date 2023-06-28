В Курганской области задержали извращенца, пристававшего к детям

Курганские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего сексуальные действия в присутствии детей в городе Шумиха. Мужчина был задержан после сообщения граждан, сообщили в СУ СКР по Курганской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные отношении двух или более несовершеннолетних)», — рассказали в курганском следкоме. Подозреваемый задержан, готовится ходатайство о заключении его под стражу.
Инцидент произошел 13 июня. Шумихинцы сообщили в полицию об извращенце, пристававшем к компании детей. Мужчина был задержан сотрудниками правопорядка.
В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.
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