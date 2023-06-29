В Кремле объяснили, почему Путин вышел к толпе в Дербенте, несмотря на угрозу вируса

Песков: Путин не смог отказать людям, которые встречали его в Дербенте

29 июня 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не мог отказать людям, которые вышли его встречать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сам принял решение выйти к толпе во время визита в Дербент, нарушив тем самым ковидные правила. Он не мог отказать людям, которые вышли ему навстречу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В отношении главы государства действует особый режим. Но в таких ситуациях как в Дербенте, когда весь город вышел встречать президента — это поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. С одной стороны есть рекомендации специалистов. С другой — твердое решение президента, Когда он не мог отказать этим людям, которые вышли поприветствовать его», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент России Владимир Путин сам принял решение выйти к толпе во время визита в Дербент, нарушив тем самым ковидные правила. Он не мог отказать людям, которые вышли ему навстречу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В отношении главы государства действует особый режим. Но в таких ситуациях как в Дербенте, когда весь город вышел встречать президента — это поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. С одной стороны есть рекомендации специалистов. С другой — твердое решение президента, Когда он не мог отказать этим людям, которые вышли поприветствовать его», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.