В Кремле объяснили, почему Путин вышел к толпе в Дербенте, несмотря на угрозу вируса

Песков: Путин не смог отказать людям, которые встречали его в Дербенте
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин не мог отказать людям, которые вышли его встречать Фото:

Президент России Владимир Путин сам принял решение выйти к толпе во время визита в Дербент, нарушив тем самым ковидные правила. Он не мог отказать людям, которые вышли ему навстречу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В отношении главы государства действует особый режим. Но в таких ситуациях как в Дербенте, когда весь город вышел встречать президента — это поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. С одной стороны есть рекомендации специалистов. С другой — твердое решение президента, Когда он не мог отказать этим людям, которые вышли поприветствовать его», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин сам принял решение выйти к толпе во время визита в Дербент, нарушив тем самым ковидные правила. Он не мог отказать людям, которые вышли ему навстречу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В отношении главы государства действует особый режим. Но в таких ситуациях как в Дербенте, когда весь город вышел встречать президента — это поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. С одной стороны есть рекомендации специалистов. С другой — твердое решение президента, Когда он не мог отказать этим людям, которые вышли поприветствовать его», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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