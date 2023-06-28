Источник: выборы мэра Мегиона пройдут осенью

Власти ХМАО не планируют до осени проводить конкурс на замещение должности главы Мегиона, которая освободилась после смерти Олега Дейнеки. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте.
«Внутриполитический блок правительства ХМАО до осени не планирует проводить конкурс на замещение должности главы Мегиона, которая освободилась в связи с уходом из жизни мэра Олега Дейнеки. До осени временно исполняющим обязанности главы Мегиона остается заместитель Игорь Алчинов», — сообщил инсайдер.
В уставе Мегиона указано, что главу города избирают депутаты. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о смерти главы Мегиона. По данным инсайдера, он скончался в Израиле, в клинике, где проходил лечение после продолжительной болезни.
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