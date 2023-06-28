Фирма экс-главы ФСБ в Златоусте подала иск против банка на 140 миллионов

29 июня 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд займется спором из-за векселей почти на 140 млн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Технопарк» экс-главы отдела ФСБ Златоуста (Челябинская область) Геннадия Вильшенко подала в суд против челябинского филиала СМП-банка. Как следует из картотеки арбитражных дел, истец требует взыскать почти 140 млн рублей. «Исковое заявление зарегистрировано 27 июня. Сумма исковых требований ООО „Технопарк“ составляет 139,6 млн рублей», — отмечается на сайте суда. Вильшенко является основным учредителем «Технопарка». Его доля составляет 75%. В разговоре с URA.RU он заявил, что вопрос касается выданных более трех лет назад векселей, по которым банк не заплатил. Вопрос, отметил собеседник URA.RU, носит больше технический характер и требует судебного решения. Соучредителями Вильшенко являются Алексей Башаев и Константин Овчинников, которым принадлежит примерно по 13%. Компания, которая занимается арендой и лизингом грузовых транспортных средств, согласно данным СБИС, в 2022 году была убыточной. Чистый убыток тогда составил 68,4 млн рублей. Прогнозный план 2023 года предполагает получение 40 млн рублей прибыли. При подготовке материала URA.RU обратилось с запросом информации в СМП-банк. Ответа к моменту публикации не поступило.

Компания «Технопарк» экс-главы отдела ФСБ Златоуста (Челябинская область) Геннадия Вильшенко подала в суд против челябинского филиала СМП-банка. Как следует из картотеки арбитражных дел, истец требует взыскать почти 140 млн рублей. «Исковое заявление зарегистрировано 27 июня. Сумма исковых требований ООО „Технопарк“ составляет 139,6 млн рублей», — отмечается на сайте суда. Вильшенко является основным учредителем «Технопарка». Его доля составляет 75%. В разговоре с URA.RU он заявил, что вопрос касается выданных более трех лет назад векселей, по которым банк не заплатил. Вопрос, отметил собеседник URA.RU, носит больше технический характер и требует судебного решения. Соучредителями Вильшенко являются Алексей Башаев и Константин Овчинников, которым принадлежит примерно по 13%. Компания, которая занимается арендой и лизингом грузовых транспортных средств, согласно данным СБИС, в 2022 году была убыточной. Чистый убыток тогда составил 68,4 млн рублей. Прогнозный план 2023 года предполагает получение 40 млн рублей прибыли. При подготовке материала URA.RU обратилось с запросом информации в СМП-банк. Ответа к моменту публикации не поступило.