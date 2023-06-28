Фирма экс-главы ФСБ в Златоусте подала иск против банка на 140 миллионов

Компания «Технопарк» экс-главы отдела ФСБ Златоуста (Челябинская область) Геннадия Вильшенко подала в суд против челябинского филиала СМП-банка. Как следует из картотеки арбитражных дел, истец требует взыскать почти 140 млн рублей.
«Исковое заявление зарегистрировано 27 июня. Сумма исковых требований ООО „Технопарк“ составляет 139,6 млн рублей», — отмечается на сайте суда.
Вильшенко является основным учредителем «Технопарка». Его доля составляет 75%. В разговоре с URA.RU он заявил, что вопрос касается выданных более трех лет назад векселей, по которым банк не заплатил. Вопрос, отметил собеседник URA.RU, носит больше технический характер и требует судебного решения.
Соучредителями Вильшенко являются Алексей Башаев и Константин Овчинников, которым принадлежит примерно по 13%. Компания, которая занимается арендой и лизингом грузовых транспортных средств, согласно данным СБИС, в 2022 году была убыточной. Чистый убыток тогда составил 68,4 млн рублей. Прогнозный план 2023 года предполагает получение 40 млн рублей прибыли.
При подготовке материала URA.RU обратилось с запросом информации в СМП-банк. Ответа к моменту публикации не поступило.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.