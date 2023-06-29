Именитые спортсмены Перми зовут горожан на зарядки на набережной Камы

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"Бабье лето". Пермь, бабье лето, набережная реки кама, осень в городе, спорт площадки
Тренировки будут проходить по вторникам и четвергам Фото:

В Перми стартует фестиваль «Зарядка с чемпионом». Титулованные спортсмены проведут на набережной Камы бесплатные тренировки для всех желающих. Одним из первых занятие проведет чемпион Кубка России по альпинизму Владимир Старцев. Также свое участие подтвердили экс-нападающий футбольного клуба «Амкар» Сергей Волков и мастер спорта по художественной гимнастике Вероника Заневская.

«В июле мы с региональным оператором ГТО в Пермском крае и колледжем олимпийского резерва проведем восемь зарядок с выдающимися спортсменами нашего города. Занятия будут бесплатными. Мы делаем это для того, чтобы показать, как здорово заниматься спортом в компании единомышленников», — рассказала организатор проекта Евгения Нелюбина корреспонденту агентства.

Занятия будут начинаться по вторникам и четвергам в 7 часов утра. Участники собираются на Соборной площади, затем устраивают пробежку к амфитеатру или спортивной площадке на набережной, где проходит основная часть тренировки. С собой необходимо иметь только спортивную одежду и воду. Время тренировки — один час. Зарядки проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Ранее URA.RU рассказало, что бывший соратник вице-премьера начал проводить в Перми занятия по гимнастике цигун. Тренировки проходят по вторникам и четвергам на набережной Камы.

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В Перми стартует фестиваль «Зарядка с чемпионом». Титулованные спортсмены проведут на набережной Камы бесплатные тренировки для всех желающих. Одним из первых занятие проведет чемпион Кубка России по альпинизму Владимир Старцев. Также свое участие подтвердили экс-нападающий футбольного клуба «Амкар» Сергей Волков и мастер спорта по художественной гимнастике Вероника Заневская. «В июле мы с региональным оператором ГТО в Пермском крае и колледжем олимпийского резерва проведем восемь зарядок с выдающимися спортсменами нашего города. Занятия будут бесплатными. Мы делаем это для того, чтобы показать, как здорово заниматься спортом в компании единомышленников», — рассказала организатор проекта Евгения Нелюбина корреспонденту агентства. Занятия будут начинаться по вторникам и четвергам в 7 часов утра. Участники собираются на Соборной площади, затем устраивают пробежку к амфитеатру или спортивной площадке на набережной, где проходит основная часть тренировки. С собой необходимо иметь только спортивную одежду и воду. Время тренировки — один час. Зарядки проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края. Ранее URA.RU рассказало, что бывший соратник вице-премьера начал проводить в Перми занятия по гимнастике цигун. Тренировки проходят по вторникам и четвергам на набережной Камы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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