Именитые спортсмены Перми зовут горожан на зарядки на набережной Камы

Тренировки будут проходить по вторникам и четвергам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми стартует фестиваль «Зарядка с чемпионом». Титулованные спортсмены проведут на набережной Камы бесплатные тренировки для всех желающих. Одним из первых занятие проведет чемпион Кубка России по альпинизму Владимир Старцев. Также свое участие подтвердили экс-нападающий футбольного клуба «Амкар» Сергей Волков и мастер спорта по художественной гимнастике Вероника Заневская.

«В июле мы с региональным оператором ГТО в Пермском крае и колледжем олимпийского резерва проведем восемь зарядок с выдающимися спортсменами нашего города. Занятия будут бесплатными. Мы делаем это для того, чтобы показать, как здорово заниматься спортом в компании единомышленников», — рассказала организатор проекта Евгения Нелюбина корреспонденту агентства.

Занятия будут начинаться по вторникам и четвергам в 7 часов утра. Участники собираются на Соборной площади, затем устраивают пробежку к амфитеатру или спортивной площадке на набережной, где проходит основная часть тренировки. С собой необходимо иметь только спортивную одежду и воду. Время тренировки — один час. Зарядки проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Ранее URA.RU рассказало, что бывший соратник вице-премьера начал проводить в Перми занятия по гимнастике цигун. Тренировки проходят по вторникам и четвергам на набережной Камы.