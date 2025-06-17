17 июня 2025

В зоне СВО погиб боец из Пермского края Антон Шипицын

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Житель Прикамья погиб при исполнении воинского долга
Житель Прикамья погиб при исполнении воинского долга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский военнослужащий Антон Шипицын. Об этом сообщил мэр Кочевского округа Александр Юркин.

«В ходе СВО, показав пример мужества и самоотверженности, <... > 05 июня 2025 года погиб житель поселка Усть-Онолва Антон Шипицын 1979 года рождения. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким бойца», — написал Александр Юркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства смерти раскрыты не были. Окружной глава пообещал огласить дату прощания с военнослужащим позднее.

Антона Шипицына не стало в самом начале лета
Антона Шипицына не стало в самом начале лета
Фото:

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский военнослужащий Антон Шипицын. Об этом сообщил мэр Кочевского округа Александр Юркин. «В ходе СВО, показав пример мужества и самоотверженности, <... > 05 июня 2025 года погиб житель поселка Усть-Онолва Антон Шипицын 1979 года рождения. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким бойца», — написал Александр Юркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Обстоятельства смерти раскрыты не были. Окружной глава пообещал огласить дату прощания с военнослужащим позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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