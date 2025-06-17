В зоне СВО погиб боец из Пермского края Антон Шипицын

Житель Прикамья погиб при исполнении воинского долга
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский военнослужащий Антон Шипицын. Об этом сообщил мэр Кочевского округа Александр Юркин.
«В ходе СВО, показав пример мужества и самоотверженности, <... > 05 июня 2025 года погиб житель поселка Усть-Онолва Антон Шипицын 1979 года рождения. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким бойца», — написал Александр Юркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Обстоятельства смерти раскрыты не были. Окружной глава пообещал огласить дату прощания с военнослужащим позднее.
Антона Шипицына не стало в самом начале лета
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