17 июня 2025

Выпускники 14 пермских школ получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

© Служба новостей «URA.RU»
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В России дети сдают ЕГЭ
В России дети сдают ЕГЭ Фото:

В Пермском крае подвели итоги Единого госэкзамена по русскому языку. Как выяснилось, максимальные 100 баллов заработали 17 выпускников. Они учились в 14 школах разных городов Прикамья.

«17 выпускников сдали русский язык на максимальный балл. Это ребята из Перми, Кунгура, Лысьвы, Соликамска, Нытвы, Кудымкара, Карагайского и Пермского округа», — сообщает министерство образования региона.

На сайте ведомства опубликован список учебных заведений, которые подготовили стобалльников:

  • Пермь: гимназии №4, №8, школы №146, №7, №9, №82;
  • Пермский округ: Бершетская школа;
  • Лысьва: лицей «ВЕКТОРиЯ №3;
  • Кунгур: лицей №1
  • Соликамск: школа №17;
  • Карагайский округ: Нердвинская школа;
  • Нытва: Гимназия;
  • Кудымкар: гимназия №3;
  • Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики

Как ранее рассказывало URA.RU, ЕГЭ по математике на 100 баллов смог написать только один человек. На 100 баллов с заданиями по химии справились 22 выпускника. Еще три одиннадцатиклассника из Перми и Кунгура без ошибок написали историю. Стобалльником по литературе стала выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики».

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В Пермском крае подвели итоги Единого госэкзамена по русскому языку. Как выяснилось, максимальные 100 баллов заработали 17 выпускников. Они учились в 14 школах разных городов Прикамья. «17 выпускников сдали русский язык на максимальный балл. Это ребята из Перми, Кунгура, Лысьвы, Соликамска, Нытвы, Кудымкара, Карагайского и Пермского округа», — сообщает министерство образования региона. На сайте ведомства опубликован список учебных заведений, которые подготовили стобалльников: Как ранее рассказывало URA.RU, ЕГЭ по математике на 100 баллов смог написать только один человек. На 100 баллов с заданиями по химии справились 22 выпускника. Еще три одиннадцатиклассника из Перми и Кунгура без ошибок написали историю. Стобалльником по литературе стала выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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