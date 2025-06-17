Выпускники 14 пермских школ получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

В Пермском крае подвели итоги Единого госэкзамена по русскому языку. Как выяснилось, максимальные 100 баллов заработали 17 выпускников. Они учились в 14 школах разных городов Прикамья.
«17 выпускников сдали русский язык на максимальный балл. Это ребята из Перми, Кунгура, Лысьвы, Соликамска, Нытвы, Кудымкара, Карагайского и Пермского округа», — сообщает министерство образования региона.
На сайте ведомства опубликован список учебных заведений, которые подготовили стобалльников:
- Пермь: гимназии №4, №8, школы №146, №7, №9, №82;
- Пермский округ: Бершетская школа;
- Лысьва: лицей «ВЕКТОРиЯ №3;
- Кунгур: лицей №1
- Соликамск: школа №17;
- Карагайский округ: Нердвинская школа;
- Нытва: Гимназия;
- Кудымкар: гимназия №3;
- Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики
Как ранее рассказывало URA.RU, ЕГЭ по математике на 100 баллов смог написать только один человек. На 100 баллов с заданиями по химии справились 22 выпускника. Еще три одиннадцатиклассника из Перми и Кунгура без ошибок написали историю. Стобалльником по литературе стала выпускница Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики».
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