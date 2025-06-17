Пермские блогеры Настя и Даня Титовы вместе с сыном попали в ДТП в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки не сообщили, на каком именно участке произошла авария
Пермяки не сообщили, на каком именно участке произошла авария Фото:

Блогеры Настя и Даня Титовы из Перми попали в ДТП в Москве. В момент аварии в машине находился их трехлетний сын Эмиль, сообщили пермяки. 

«Попали в аварию <...>. Слава богу, все живы и здоровы<...>. Эмиль не испугался, не понял. Сейчас все хорошо», — написано в соцсетях семьи.

В машину блогеров врезалось такси. По словам Дани, водитель, вероятно, не выбрал безопасную дистанцию. Пермяки ехали на очередную съемку.

Даня и Настя Титовы начинали карьеру в прикамской столице. Они завоевали популярность благодаря контенту, посвященному отношениям. У пары двое детей — девочку зовут Оливия.

Машина пермяков оказалась прочнее
Машина пермяков оказалась прочнее
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогеры Настя и Даня Титовы из Перми попали в ДТП в Москве. В момент аварии в машине находился их трехлетний сын Эмиль, сообщили пермяки.  «Попали в аварию <...>. Слава богу, все живы и здоровы<...>. Эмиль не испугался, не понял. Сейчас все хорошо», — написано в соцсетях семьи. В машину блогеров врезалось такси. По словам Дани, водитель, вероятно, не выбрал безопасную дистанцию. Пермяки ехали на очередную съемку. Даня и Настя Титовы начинали карьеру в прикамской столице. Они завоевали популярность благодаря контенту, посвященному отношениям. У пары двое детей — девочку зовут Оливия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...