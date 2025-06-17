Пермяки не сообщили, на каком именно участке произошла авария
Блогеры Настя и Даня Титовы из Перми попали в ДТП в Москве. В момент аварии в машине находился их трехлетний сын Эмиль, сообщили пермяки.
«Попали в аварию <...>. Слава богу, все живы и здоровы<...>. Эмиль не испугался, не понял. Сейчас все хорошо», — написано в соцсетях семьи.
В машину блогеров врезалось такси. По словам Дани, водитель, вероятно, не выбрал безопасную дистанцию. Пермяки ехали на очередную съемку.
Даня и Настя Титовы начинали карьеру в прикамской столице. Они завоевали популярность благодаря контенту, посвященному отношениям. У пары двое детей — девочку зовут Оливия.
Машина пермяков оказалась прочнее
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