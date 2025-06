В Перми пройдет масштабный фестиваль электронной музыки Prodigy Con (18+)

Главные последователи The Prodigy соберутся в Перми Фото: Дарья Попова © URA.RU Мультиформатный фестиваль электронной музыки, посвященный творчеству легендарной группы The Prodigy, пройдет в Перми. На Prodigy Con (18+) соберутся такие звезды, как Fonarev (Владимир Фонарев), который многократно признавался лучшим диджеем России; завсегдатай самых крупных фестивалей электронной музыки Saint Rider (Александр Барас); а также продюсер, организатор шоу и диджей, игравший на одной сцене с The Prodigy, Gordy (Дмитрий Горди). «Впервые в Перми — легендарный Prodigy Con! Крупнейший в мире мультиформатный фестиваль электронной музыки, посвященный творчеству The Prodigy. Эксклюзивные тематические dj сеты от ведущих российских bass-артистов и лучших диджеев Урала. Рейв вне жанровых рамок», — говорится на сайте проекта. Prodigy Con — ежегодный слет и встреча поклонников группы The Prodigy — проходит уже много лет. Но в Перми мероприятие этой осенью пройдет впервые.

