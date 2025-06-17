В Чернушке с 2026 года собираются начать готовить специалистов БПЛА

В Чернушке (Пермский край) со следующего года на базе краевого политехническом колледже собираются проводить обучение специалистов для сферы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом шла речь на выездном заседании рабочей группы по патриотическому воспитанию краевого заксобрания.
«С 2026 года в Чернушке в краевом политехническом колледже могут начать готовить специалистов для отрасли БПЛА», — указано в telegram-канале регионального парламента. В данный момент в регионе подготовкой таких кадров занимается только Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова.
Ожидается, что будущие выпускники будут уметь не только управлять дронами. Здесь будут учить их ремонтировать, изучать право, анализировать метеоусловия, а также — разбираться в программируемых контроллерах БПЛА.
URA.RU уже рассказывало про первых выпускников учебного центра по подготовке операторов БПЛА при минтербезе Прикамья. Молодые специалисты из Перми, ЗАТО Звездный и Оханска сейчас служат в отдельной 164-й мотострелковой бригаде, которая выполняет задачи на Краснолиманском направлении (ДНР).
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