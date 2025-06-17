Пермяк убил знакомого канцелярским ножом

В Перми 58-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве знакомого. В качестве орудия преступления был использован канцелярский нож, передает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Инцидент произошел 30 мая 2025 года. Товарищи распивали спиртное. По данным следствия, между мужчинами, вспыхнула ссора. Обвиняемый нанес 39-летнему потерпевшему несколько ударов канцелярским ножом в область шеи и тела. От полученных ран тот скончался на месте происшествия», — указано в telegram-канале ведомства.
Злоумышленника поместили под стражу по решению суда. Обвинение ему уже предъявлено. Сейчас ведется сбор и закрепление доказательственной базы.
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