17 июня 2025

Пермяк убил знакомого канцелярским ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Еще не все работодатели готовы к специалистам широкого профиля, которых готовит учебное заведение
Еще не все работодатели готовы к специалистам широкого профиля, которых готовит учебное заведение Фото:

В Перми 58-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве знакомого. В качестве орудия преступления был использован канцелярский нож, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Инцидент произошел 30 мая 2025 года. Товарищи распивали спиртное. По данным следствия, между мужчинами, вспыхнула ссора. Обвиняемый нанес 39-летнему потерпевшему несколько ударов канцелярским ножом в область шеи и тела. От полученных ран тот скончался на месте происшествия», — указано в telegram-канале ведомства.

Злоумышленника поместили под стражу по решению суда. Обвинение ему уже предъявлено. Сейчас ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

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В Перми 58-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве знакомого. В качестве орудия преступления был использован канцелярский нож, передает пресс-служба СУ СКР по региону. «Инцидент произошел 30 мая 2025 года. Товарищи распивали спиртное. По данным следствия, между мужчинами, вспыхнула ссора. Обвиняемый нанес 39-летнему потерпевшему несколько ударов канцелярским ножом в область шеи и тела. От полученных ран тот скончался на месте происшествия», — указано в telegram-канале ведомства. Злоумышленника поместили под стражу по решению суда. Обвинение ему уже предъявлено. Сейчас ведется сбор и закрепление доказательственной базы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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