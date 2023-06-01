В Перми бывший соратник вице-премьера Трутнева учит горожан цигун

01 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Занятия цигун проходят по вторникам и четвергам на пермской набережной Фото: Сергей Русанов © URA.RU Соратник и бывший коллега вице-премьера РФ Юрия Трутнева — Юрий Артюшков, с которым они вместе развивали киокушинкай в 90-е годы, начал проводить в Перми занятия по гимнастике цигун. Они проходят на набережной Камы. Как рассказал URA.RU Артюшков, участие в тренировках бесплатное. «Занятия проходят на открытой площадке спортгородка на набережной, вблизи моста. Цигун — это комплекс упражнений и систем, нацеленных на оздоровление и долголетие. В тренировках могут участвовать жители любого возраста, так как упражнения спокойные, плавные. В планах — проводить занятия все лето, так что приглашаем на них всех желающих укрепить свое здоровье», — пояснил корреспонденту URA.RU Артюшков. Он добавил, что лично проводит занятия на набережной по вторникам и четвергам с семи до восьми часов утра. Второй заход — с 11 часов утра до полудня, в это время тренировки устраивает инструктор пермского центра цигун «Небесный дракон» Надежда Батыкова. Все желающие присоединиться должны быть одеты в кофты с длинными рукавами, свободные штаны и мягкую обувь на плоской подошве. Больше ничего для тренировок не требуется. Юрий Артюшков является одним из основателей пермской школы киокушинкай. В 1988 году он вместе с экс-губернатором Пермской области, зампредом правительства РФ Юрием Трутневым и коллегами открыли в Перми физкультурно-оздоровительное объединение «Контакт». На его базе позже были организованы занятия в секциях киокушинкай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соратник и бывший коллега вице-премьера РФ Юрия Трутнева — Юрий Артюшков, с которым они вместе развивали киокушинкай в 90-е годы, начал проводить в Перми занятия по гимнастике цигун. Они проходят на набережной Камы. Как рассказал URA.RU Артюшков, участие в тренировках бесплатное. «Занятия проходят на открытой площадке спортгородка на набережной, вблизи моста. Цигун — это комплекс упражнений и систем, нацеленных на оздоровление и долголетие. В тренировках могут участвовать жители любого возраста, так как упражнения спокойные, плавные. В планах — проводить занятия все лето, так что приглашаем на них всех желающих укрепить свое здоровье», — пояснил корреспонденту URA.RU Артюшков. Он добавил, что лично проводит занятия на набережной по вторникам и четвергам с семи до восьми часов утра. Второй заход — с 11 часов утра до полудня, в это время тренировки устраивает инструктор пермского центра цигун «Небесный дракон» Надежда Батыкова. Все желающие присоединиться должны быть одеты в кофты с длинными рукавами, свободные штаны и мягкую обувь на плоской подошве. Больше ничего для тренировок не требуется. Юрий Артюшков является одним из основателей пермской школы киокушинкай. В 1988 году он вместе с экс-губернатором Пермской области, зампредом правительства РФ Юрием Трутневым и коллегами открыли в Перми физкультурно-оздоровительное объединение «Контакт». На его базе позже были организованы занятия в секциях киокушинкай.