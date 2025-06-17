17 июня 2025

В Сад соловьев в Перми прилетела семья ушастых сов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совы ловят в саду мышей (архивное фото)
Совы ловят в саду мышей (архивное фото) Фото:

Семья сов поселилась в пермском Саду соловьев. Фото опубликовали активисты, создавшие парк вдоль реки Уинки.

«В Сад соловьев прилетела семья ушастых сов. Папа, мама и два слетка. Вероятно, из долины Ивы», — говорится на странице сада в соцсети «ВКонтакте».

По словам экологов совы в саду охотятся на мышей. Важно не пугать их, поэтому активисты просят пермяков не гулять пока в саду с собаками и вести себя тихо. «Смотрите внимательно вверх, ушастые совы отлично маскируются, но вдруг повезет», — отмечают они.

Сова в Саду соловьев
Сова в Саду соловьев
Фото:

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Семья сов поселилась в пермском Саду соловьев. Фото опубликовали активисты, создавшие парк вдоль реки Уинки. «В Сад соловьев прилетела семья ушастых сов. Папа, мама и два слетка. Вероятно, из долины Ивы», — говорится на странице сада в соцсети «ВКонтакте». По словам экологов совы в саду охотятся на мышей. Важно не пугать их, поэтому активисты просят пермяков не гулять пока в саду с собаками и вести себя тихо. «Смотрите внимательно вверх, ушастые совы отлично маскируются, но вдруг повезет», — отмечают они.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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