Совы ловят в саду мышей (архивное фото)
Семья сов поселилась в пермском Саду соловьев. Фото опубликовали активисты, создавшие парк вдоль реки Уинки.
«В Сад соловьев прилетела семья ушастых сов. Папа, мама и два слетка. Вероятно, из долины Ивы», — говорится на странице сада в соцсети «ВКонтакте».
По словам экологов совы в саду охотятся на мышей. Важно не пугать их, поэтому активисты просят пермяков не гулять пока в саду с собаками и вести себя тихо. «Смотрите внимательно вверх, ушастые совы отлично маскируются, но вдруг повезет», — отмечают они.
Сова в Саду соловьев
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!