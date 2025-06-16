16 июня 2025

Техническим кандидатом Махонина на выборах пермского губернатора будет пенсионерка

«Партия пенсионеров» выдвинула на выборы пермского края пенсионерку Караваеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборная агитация, баннеры партий. Челябинск, партия пенсионеров
Раньше пенсионеры помогали кандидатам от ЕР на выборах в муниципалитетах Фото:

Реготделение «Партии пенсионеров» в Пермском крае провело конференцию по выдвижению кандидата на выборы губернатора Прикамья. Как сообщили URA.RU источники в политэлитах, им стала пенсионерка Людмила Караваева. Это будет технический кандидат для главы региона Дмитрий Махонина, который баллотируется на второй срок.

«„Партия пенсионеров“ 16 июня провела конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы. Выбрали Караваеву Людмилу Анатольевну», — говорят инсайдеры.

По их данным, она просто пенсионерка. Возможно, ранее она была учителем математики в «Конзаводской школе» в Пермском районе. Так говорят открытые источники. Оперативно получить комментарий в пресс-службе администрации губернатора не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин официально выдвинул свою кандидатуру. Конференции других партий по выдвижению кандидатов пройдут на этой и следующей неделях.

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Реготделение «Партии пенсионеров» в Пермском крае провело конференцию по выдвижению кандидата на выборы губернатора Прикамья. Как сообщили URA.RU источники в политэлитах, им стала пенсионерка Людмила Караваева. Это будет технический кандидат для главы региона Дмитрий Махонина, который баллотируется на второй срок. «„Партия пенсионеров“ 16 июня провела конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы. Выбрали Караваеву Людмилу Анатольевну», — говорят инсайдеры. По их данным, она просто пенсионерка. Возможно, ранее она была учителем математики в «Конзаводской школе» в Пермском районе. Так говорят открытые источники. Оперативно получить комментарий в пресс-службе администрации губернатора не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин официально выдвинул свою кандидатуру. Конференции других партий по выдвижению кандидатов пройдут на этой и следующей неделях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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