Пермяк спас семейство уток на Якутской. Видео

Пермяк спас утиное семейство на проезжей части
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Он помог утиному семейству перейти дорогу и добраться до обочины
Он помог утиному семейству перейти дорогу и добраться до обочины Фото:

Пермяк спас утиное семейство на проезжей части. 16 июня проезжая на Якутской водитель заметил маму-утку, которая ведет свои утят прямо по оживленной трассе.

«Мужчина включил „аварийку“. Он становился и стал привлекать внимание других водителей, чтобы они тоже сбросили скорость», — обсуждают пользователи его поступок в соцсетях. 

В итоге он помог утиному семейству перейти дорогу и добраться до обочины. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки спасли почти 10 тысяч серых жаб на Липовой горе в период миграции. Они могли погибнуть под колесами на проезжей части.

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Пермяк спас утиное семейство на проезжей части. 16 июня проезжая на Якутской водитель заметил маму-утку, которая ведет свои утят прямо по оживленной трассе. «Мужчина включил „аварийку“. Он становился и стал привлекать внимание других водителей, чтобы они тоже сбросили скорость», — обсуждают пользователи его поступок в соцсетях.  В итоге он помог утиному семейству перейти дорогу и добраться до обочины. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки спасли почти 10 тысяч серых жаб на Липовой горе в период миграции. Они могли погибнуть под колесами на проезжей части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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