Он помог утиному семейству перейти дорогу и добраться до обочины
Пермяк спас утиное семейство на проезжей части. 16 июня проезжая на Якутской водитель заметил маму-утку, которая ведет свои утят прямо по оживленной трассе.
«Мужчина включил „аварийку“. Он становился и стал привлекать внимание других водителей, чтобы они тоже сбросили скорость», — обсуждают пользователи его поступок в соцсетях.
В итоге он помог утиному семейству перейти дорогу и добраться до обочины. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки спасли почти 10 тысяч серых жаб на Липовой горе в период миграции. Они могли погибнуть под колесами на проезжей части.
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