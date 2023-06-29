Депутату одобрили застройку земельных участков с отклонением от предельных параметров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутату челябинского заксобрания Михаилу Видгофу разрешили поменять план строительства автосервиса. Отклонения от предельных параметров на трех земельных участках одобрены. Публичные слушания на эту тему прошли в Челябинске 29 июня, передает корреспондент URA.RU.

«29 июня 2023 года прошли публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства станции технического обслуживания (автомобилей) с объектами коммерческого делового назначения, в территориальной зоне (многофункциональные общественно-деловые зоны) с минимальным коэффициентом застройки — 0,11 по Троицкому тракту в Советском районе города Челябинска. Инициатором проекта является Общество с ограниченной ответственностью „БОВИД ТРАК“. Проект одобрен», — сообщили на публичных слушаниях.

Отклонение от предельных параметров в сторону уменьшения потребовалось на трех участках. Первый участок площадью более семи тысяч квадратных метров предназначен для размещения комплекса по продаже автомобилей. Его кадастровая стоимость составляет 16 млн 875 тысяч рулей. На втором участке площадью 4 тысячи 684 квадратных метров разрешено построить комплекс по продаже запчастей. Кадастровая стоимость земли — 16 млн 310 тысяч рублей. Третий участок площадью 11 тысяч 195 квадратных метров предназначен под деловое управление и ремонт автомобилей. Его кадастровая стоимость составляет 26 млн 697 тысяч рублей.

В конце марта 2023 Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Участок под застройку расположен вблизи Троицкого тракта. На данный момент на земле находится предназначенный под снос магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров.

Участок площадью 11 тысяч 195 квадратных метров предназначен под деловое управление и ремонт автомобилей Скрин: публичная кадастровая карта

На данном участке планируют разместить комплекс по продаже автомобилей Скрин: кадастровая карта

На данной территории площадью 4 тысячи 684 квадратных метров планируется построить комплекс по продаже запчастей. Скрин: публичная кадастровая карта