Одному из богатейших депутатов челябинского парламента дали разрешение на строительство автосервиса

Михаил Видгоф построит автосервис в Советском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одному из самых богатых депутатов челябинского законодательного собрания Михаилу Видгофу разрешили построить новый автосервис в Советском районе. Об этом сообщается в заключении, размещенном на сайте мэрии Челябинска.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документации по планировке территории в границах Троицкого тракта, переулка Дачного, улицы Октябрьской, Первомайской, местного проезда в Советском районе города Челябинска», — говорится в заключении.

На публичных слушаниях по данному вопросу присутствовало семь человек. Вопросов и предложений в ходе заседания не поступило.

Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Участок под застройку расположен вблизи Троицкого тракта. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести.

Михаил Видгоф является сыном владельца компании ООО «Бовид Трак» Бориса Видгофа. По итогам декларационной кампании 2021 года Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Его заработок составил 106 млн 402 тысячи рублей.