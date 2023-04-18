18 апреля 2023

Одному из богатейших депутатов челябинского парламента дали разрешение на строительство автосервиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Видгоф построит автосервис в Советском районе
Михаил Видгоф построит автосервис в Советском районе Фото:

Одному из самых богатых депутатов челябинского законодательного собрания Михаилу Видгофу разрешили построить новый автосервис в Советском районе. Об этом сообщается в заключении, размещенном на сайте мэрии Челябинска.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документации по планировке территории в границах Троицкого тракта, переулка Дачного, улицы Октябрьской, Первомайской, местного проезда в Советском районе города Челябинска», — говорится в заключении.

На публичных слушаниях по данному вопросу присутствовало семь человек. Вопросов и предложений в ходе заседания не поступило.

Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Участок под застройку расположен вблизи Троицкого тракта. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести.

Михаил Видгоф является сыном владельца компании ООО «Бовид Трак» Бориса Видгофа. По итогам декларационной кампании 2021 года Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Его заработок составил 106 млн 402 тысячи рублей.

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Одному из самых богатых депутатов челябинского законодательного собрания Михаилу Видгофу разрешили построить новый автосервис в Советском районе. Об этом сообщается в заключении, размещенном на сайте мэрии Челябинска. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документации по планировке территории в границах Троицкого тракта, переулка Дачного, улицы Октябрьской, Первомайской, местного проезда в Советском районе города Челябинска», — говорится в заключении. На публичных слушаниях по данному вопросу присутствовало семь человек. Вопросов и предложений в ходе заседания не поступило. Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Участок под застройку расположен вблизи Троицкого тракта. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести. Михаил Видгоф является сыном владельца компании ООО «Бовид Трак» Бориса Видгофа. По итогам декларационной кампании 2021 года Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Его заработок составил 106 млн 402 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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