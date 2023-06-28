Единороссы ЯНАО определились с конкурентами Артюхову на выборах

Губернатор Дмитрий Артюхов будет выдвигаться на второй срок Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На согласование губернатору Тюменской области Александру Моору региональным отделением партии «Единая Россия» будет предложено три кандидата на пост главы ЯНАО. Согласно решению регионального политсовета партии, помимо действующего губернатора Дмитрия Артюхова, будут выдвигаться депутат Госдумы Дмитрий Погорелый и гендиректор ГТРК «Вектор» из Губкинского Ольга Пескова, передает корреспондент URA.RU.

«Предложить губернатору Тюменской области следующие кандидатуры на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа: Артюхов Дмитрий Андреевич, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, Пескова Ольга Николаевна, директор ГТРК „Вектор“, председатель думы города Губкинского, Погорелый Дмитрий Викторович, депутат Государственной думы Федерального собрания от Ямало-Ненецкого автономного округа. Направить кандидатуры в генеральный совет всероссийской политической партии „Единая Россия“ для согласования предложений о кандидатурах на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — зачитал проводивший заседание политсовета секретарь регионального исполкома ЕР Алексей Ситников.

Кандидатуры будут внесены на согласование губернатору Тюменской области Александру Моору не позднее 10 июля. До этого времени кандидатуры претендентов на пост главы ЯНАО от ЕР должны быть утверждены в генсовете партии.

Выборы в губернаторы ЯНАО состоятся в сентябре. Согласно действующей процедуре, губернатора выбирают депутаты окружного заксобрания из числа согласованных партиями кандидатов.

Кандидатуры для согласования единороссы утвердили на региональном политсовете 29 июня Фото: Александр Поздеев, URA.RU