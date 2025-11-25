«Ночь диспансеризации» в Ноябрьске помогла спасти жизнь мужчине
Сейчас состояние пациента стабильно, он чувствует себя лучше, а его жизни ничего не угрожает
В Ноябрьске (ЯНАО) «Ночь диспансеризации» помогла спасти жизнь мужчине с проблемами с сердцем. В прошлый четверг в Центре здоровья города провели первую «Ночь диспансеризации», благодаря чему один из пациентов получил своевременную помощь, спасшую ему жизнь.
«К нам в Центр здоровья пришел мужчина, который уже имел проблемы с сердцем. Он чувствовал недомогание и пришел провериться. Во время обычной процедуры ЭКГ ему внезапно стало плохо. Фельдшер Галина Ласкина позвала на помощь врачей, вместе они осмотрели его и приняли решение о срочной госпитализации и тут же вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в приемное отделение Ноябрьской ЦГБ», — написано в telegram-канале медучреждения.
После детального обследования пациента перевели в ангиографический блок, где было выполнено стентирование коронарной артерии. Эта операция восстановила кровоснабжение сердца и спасла мужчине жизнь. В Ноябрьской ЦГБ подчеркивают, что этот случай — наглядный пример того, как важна своевременная диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
