«Ночь диспансеризации» в Ноябрьске помогла спасти жизнь мужчине

В Ноябрьске (ЯНАО) «Ночь диспансеризации» помогла спасти жизнь мужчине с проблемами с сердцем. В прошлый четверг в Центре здоровья города провели первую «Ночь диспансеризации», благодаря чему один из пациентов получил своевременную помощь, спасшую ему жизнь.

«К нам в Центр здоровья пришел мужчина, который уже имел проблемы с сердцем. Он чувствовал недомогание и пришел провериться. Во время обычной процедуры ЭКГ ему внезапно стало плохо. Фельдшер Галина Ласкина позвала на помощь врачей, вместе они осмотрели его и приняли решение о срочной госпитализации и тут же вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в приемное отделение Ноябрьской ЦГБ», — написано в telegram-канале медучреждения.