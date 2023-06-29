Махонин заявил, что не собирается переезжать в Москву

29 июня 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин каждый раз радуется, возвращаясь из Москвы в Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не планирует переезжать в Москву. Отвечая на вопрос жительницы края, который она задала во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», Махонин отметил, что в столицу ездит только в командировки. «В Москву я собираюсь раз в неделю в командировку. И больше в Москву я не собираюсь», — отметил Махонин. Он подчеркнул, что каждый раз радуется, возвращаясь из командировок в Пермь, потому что «дома всегда лучше». Дмитрий Махонин также рассказал, что во время своих поездок по региону он любуется природой Пермского края. Ему нравится общаться с людьми на местах. Он получает обратную связь, в том числе, и претензии. «Мы же ездим не ленточки перерезать. Напротив, стараемся посещать те территории, где есть какие-то проблемы», — заявил глава региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не планирует переезжать в Москву. Отвечая на вопрос жительницы края, который она задала во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», Махонин отметил, что в столицу ездит только в командировки. «В Москву я собираюсь раз в неделю в командировку. И больше в Москву я не собираюсь», — отметил Махонин. Он подчеркнул, что каждый раз радуется, возвращаясь из командировок в Пермь, потому что «дома всегда лучше». Дмитрий Махонин также рассказал, что во время своих поездок по региону он любуется природой Пермского края. Ему нравится общаться с людьми на местах. Он получает обратную связь, в том числе, и претензии. «Мы же ездим не ленточки перерезать. Напротив, стараемся посещать те территории, где есть какие-то проблемы», — заявил глава региона.