Махонин заявил, что не собирается переезжать в Москву

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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин каждый раз радуется, возвращаясь из Москвы в Пермь Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не планирует переезжать в Москву. Отвечая на вопрос жительницы края, который она задала во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», Махонин отметил, что в столицу ездит только в командировки.

«В Москву я собираюсь раз в неделю в командировку. И больше в Москву я не собираюсь», — отметил Махонин. Он подчеркнул, что каждый раз радуется, возвращаясь из командировок в Пермь, потому что «дома всегда лучше».

Дмитрий Махонин также рассказал, что во время своих поездок по региону он любуется природой Пермского края. Ему нравится общаться с людьми на местах. Он получает обратную связь, в том числе, и претензии. «Мы же ездим не ленточки перерезать. Напротив, стараемся посещать те территории, где есть какие-то проблемы», — заявил глава региона.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не планирует переезжать в Москву. Отвечая на вопрос жительницы края, который она задала во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», Махонин отметил, что в столицу ездит только в командировки. «В Москву я собираюсь раз в неделю в командировку. И больше в Москву я не собираюсь», — отметил Махонин. Он подчеркнул, что каждый раз радуется, возвращаясь из командировок в Пермь, потому что «дома всегда лучше». Дмитрий Махонин также рассказал, что во время своих поездок по региону он любуется природой Пермского края. Ему нравится общаться с людьми на местах. Он получает обратную связь, в том числе, и претензии. «Мы же ездим не ленточки перерезать. Напротив, стараемся посещать те территории, где есть какие-то проблемы», — заявил глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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