29 июня 2023

Глава Республики Сербской сам выкосил траву у трассы из-за бездействия местных властей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Засохшие деревья. Курган, сквер, трава
Глава Республики отметил, что последний раз делает работу за коммунальщиков Фото:

Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик лично выкосил покосил траву в Баня-Луке из-за бездействия местных властей и коммунальщиков.

«Я уже обращал внимание ответственных лиц на то, что этот участок должен быть приведен в порядок, чист и выкошен. Так как думаю, что они с удобством отдыхают, решил сам все покосить», — написал он в Twitter. Глава Республики отметил, что первый и последний раз делает работу за коммунальщиков.

Додик также опубликовал видео, на котором видно, как он, одетый в белую рубашку и брюки, берет косу. Далее показано, как президент Республики выкашивает участок у главной дороги города, который зарос травой.

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Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик лично выкосил покосил траву в Баня-Луке из-за бездействия местных властей и коммунальщиков. «Я уже обращал внимание ответственных лиц на то, что этот участок должен быть приведен в порядок, чист и выкошен. Так как думаю, что они с удобством отдыхают, решил сам все покосить», — написал он в Twitter. Глава Республики отметил, что первый и последний раз делает работу за коммунальщиков. Додик также опубликовал видео, на котором видно, как он, одетый в белую рубашку и брюки, берет косу. Далее показано, как президент Республики выкашивает участок у главной дороги города, который зарос травой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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