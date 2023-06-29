Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик лично выкосил покосил траву в Баня-Луке из-за бездействия местных властей и коммунальщиков.
«Я уже обращал внимание ответственных лиц на то, что этот участок должен быть приведен в порядок, чист и выкошен. Так как думаю, что они с удобством отдыхают, решил сам все покосить», — написал он в Twitter. Глава Республики отметил, что первый и последний раз делает работу за коммунальщиков.
Додик также опубликовал видео, на котором видно, как он, одетый в белую рубашку и брюки, берет косу. Далее показано, как президент Республики выкашивает участок у главной дороги города, который зарос травой.
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