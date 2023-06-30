Осужденный за педофилию приморский депутат Самсонов отказался от адвокатов

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Заседание, в котором Артем Самсонов отказался от своих адвокатов, было отложено до 7 июля, заявила Елена Оленева Фото:

Депутат Приморского края Артем Самсонов, ранее осужденный по делу о растлении ребенка, отказался от двух местных адвокатов во время повторного апелляционного рассмотрения. Об этом рассказала пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

«В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от адвокатов Мельника и Касиловой», — передает слова Оленевой РИА Новости. Она добавила, что заседание было отложено до 7 июля после того, как Самсонов заявил об отказе от адвокатов.

Согласно следствию, в 2018 году Самсонов демонстрировал фаллоимитатор 11-летнему ребенку на базе отдыха. Во Владивостоке 20 сентября 2022 года Самсонов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, но этот приговор был отменен и дело передано на новое разбирательство. Задержанный по обвинению в совершении преступлений связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними высказал обвинения в свой адрес женщине, которая, по его мнению, имеет личные на то основания для таких действий, передают «Дни.ру».

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Депутат Приморского края Артем Самсонов, ранее осужденный по делу о растлении ребенка, отказался от двух местных адвокатов во время повторного апелляционного рассмотрения. Об этом рассказала пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. «В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от адвокатов Мельника и Касиловой», — передает слова Оленевой РИА Новости. Она добавила, что заседание было отложено до 7 июля после того, как Самсонов заявил об отказе от адвокатов. Согласно следствию, в 2018 году Самсонов демонстрировал фаллоимитатор 11-летнему ребенку на базе отдыха. Во Владивостоке 20 сентября 2022 года Самсонов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, но этот приговор был отменен и дело передано на новое разбирательство. Задержанный по обвинению в совершении преступлений связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними высказал обвинения в свой адрес женщине, которая, по его мнению, имеет личные на то основания для таких действий, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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