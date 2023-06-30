Осужденный за педофилию приморский депутат Самсонов отказался от адвокатов

30 июня 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

Заседание, в котором Артем Самсонов отказался от своих адвокатов, было отложено до 7 июля, заявила Елена Оленева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Приморского края Артем Самсонов, ранее осужденный по делу о растлении ребенка, отказался от двух местных адвокатов во время повторного апелляционного рассмотрения. Об этом рассказала пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. «В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от адвокатов Мельника и Касиловой», — передает слова Оленевой РИА Новости. Она добавила, что заседание было отложено до 7 июля после того, как Самсонов заявил об отказе от адвокатов. Согласно следствию, в 2018 году Самсонов демонстрировал фаллоимитатор 11-летнему ребенку на базе отдыха. Во Владивостоке 20 сентября 2022 года Самсонов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, но этот приговор был отменен и дело передано на новое разбирательство. Задержанный по обвинению в совершении преступлений связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними высказал обвинения в свой адрес женщине, которая, по его мнению, имеет личные на то основания для таких действий, передают «Дни.ру».

Депутат Приморского края Артем Самсонов, ранее осужденный по делу о растлении ребенка, отказался от двух местных адвокатов во время повторного апелляционного рассмотрения. Об этом рассказала пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. «В судебном заседании Самсонов сообщил, что отказывается от адвокатов Мельника и Касиловой», — передает слова Оленевой РИА Новости. Она добавила, что заседание было отложено до 7 июля после того, как Самсонов заявил об отказе от адвокатов. Согласно следствию, в 2018 году Самсонов демонстрировал фаллоимитатор 11-летнему ребенку на базе отдыха. Во Владивостоке 20 сентября 2022 года Самсонов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, но этот приговор был отменен и дело передано на новое разбирательство. Задержанный по обвинению в совершении преступлений связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними высказал обвинения в свой адрес женщине, которая, по его мнению, имеет личные на то основания для таких действий, передают «Дни.ру».