Приморскому депутату отменили приговор о растлении ребенка

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд, личное дело
Суд перевел Артема Самсонова под домашний арест Фото:

Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор по делу депутата заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в растлении малолетнего. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Елена Оленева.

«Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда», — заявила Елена Оленева, передает РИА Новости. Суд изменил меру пресечения депутату с содержания под стражей на домашний арест сроком на три месяца.

По версии следствия, в 2018 году Самсонов, находясь на территории базы отдыха, демонстрировал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказывал о его предназначении. В сентябре 2022 года депутат Самсонов был признан Советским райсудом Владивостока виновным в совершении преступления по части 4 статьи 132 УК РФ. Его приговорили к 13 годам колонии строго режима.

Политик не признает себя виновным и настаивает, что обвинение построено на оговоре. Самсонов считает, что данное уголовное дело в отношении его сфальсифицировано по политическим мотивам, пишет «Коммерсант». Обвинения в свой адрес он назвал «абсурдными и нелепыми», отметив, что 11-летнего ребенка в первый раз увидел 17 ноября 2021 года на очной ставке.

Ранее депутат Артем Самсонов написал письмо, в котором попытался оправдать свои действия. По словам Самсонова, жалоба на него была подана в разгар предвыборной кампании. Якобы Самсонов ходил по пляжу и призывал всех вступать в партию оппозиционера Алексея Навального под угрозой применения страпона. Депутат при этом подчеркнул, что оперативники изъяли у него фаллоимитатор и приобщили к делу.

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Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор по делу депутата заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в растлении малолетнего. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Елена Оленева. «Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда», — заявила Елена Оленева, передает РИА Новости. Суд изменил меру пресечения депутату с содержания под стражей на домашний арест сроком на три месяца. По версии следствия, в 2018 году Самсонов, находясь на территории базы отдыха, демонстрировал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказывал о его предназначении. В сентябре 2022 года депутат Самсонов был признан Советским райсудом Владивостока виновным в совершении преступления по части 4 статьи 132 УК РФ. Его приговорили к 13 годам колонии строго режима. Политик не признает себя виновным и настаивает, что обвинение построено на оговоре. Самсонов считает, что данное уголовное дело в отношении его сфальсифицировано по политическим мотивам, пишет «Коммерсант». Обвинения в свой адрес он назвал «абсурдными и нелепыми», отметив, что 11-летнего ребенка в первый раз увидел 17 ноября 2021 года на очной ставке. Ранее депутат Артем Самсонов написал письмо, в котором попытался оправдать свои действия. По словам Самсонова, жалоба на него была подана в разгар предвыборной кампании. Якобы Самсонов ходил по пляжу и призывал всех вступать в партию оппозиционера Алексея Навального под угрозой применения страпона. Депутат при этом подчеркнул, что оперативники изъяли у него фаллоимитатор и приобщили к делу.
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