Член совета директоров «Мотовилихи» объявлен в розыск

Полиция объявила в розыск директора и учредителя ООО «Метатрон» Юрия Медведюка. Ему также принадлежит 10% акций ПАО «Мотовилихинские заводы».
«МВД объявило в розыск владельца пакета акций ПАО „Мотовилихинские заводы“ Юрия Медведюка», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»
По версии следствия, Медведюк, будучи членом совета директоров, совместно с другими управленцами совершил ряд действий, которые привели к невозможности технического перевооружения и модернизации предприятия. Это привело к тому, что банкротство ПАО «Мотовилихинские заводы» не было завершено по плану. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил.
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