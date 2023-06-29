Москва срывает сделку мэрии Екатеринбурга с КПРФ и миллиардером

30 июня 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Переизбрание Виктора Сомикова оказалось под угрозой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство «Единой России» настаивает, чтобы на выборах в думу Екатеринбурга в округе №24, который еще весной по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым «отдали» депутату-«коммунисту» Виктору Сомикову (подчиненный девелопера Андрея Гавриловского), было сделано все для победы «молодогвардейца» Данила Тупицы. Он проходит по квоте волонтеров СВО и в мае — опять же, по указанию федерального исполкома ЕР — победил в праймериз. Но рассматривается администрацией лишь как технический кандидат. «На одном из недавних совещаний представители ЦИК „Единой России“ отдельно спрашивали про Тупицу, какова обстановка в его округе. Поскольку у них есть задача поддерживать участников спецоперации. Там [в Москве], видимо, не знают, что 24-й округ давно расторгован, и Тупицу в новой гордуме мэрия, конечно, не видит. У администраторов кампании он вызывает раздражение», — описал ситуацию информированный источник. Выборы намечены на 9—10 сентября. По их итогам глава города Алексей Орлов хочет сформировать максимально лояльный созыв. Миллиардер Виталий Кочетков, чью большую фракцию мэр пытается сократить, решил оспорить этот план. Против победителей праймериз ЕР он в большинстве округов выдвинет своих кандидатов. Правда, его кандидат в округе №24 пока неизвестен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство «Единой России» настаивает, чтобы на выборах в думу Екатеринбурга в округе №24, который еще весной по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым «отдали» депутату-«коммунисту» Виктору Сомикову (подчиненный девелопера Андрея Гавриловского), было сделано все для победы «молодогвардейца» Данила Тупицы. Он проходит по квоте волонтеров СВО и в мае — опять же, по указанию федерального исполкома ЕР — победил в праймериз. Но рассматривается администрацией лишь как технический кандидат. «На одном из недавних совещаний представители ЦИК „Единой России“ отдельно спрашивали про Тупицу, какова обстановка в его округе. Поскольку у них есть задача поддерживать участников спецоперации. Там [в Москве], видимо, не знают, что 24-й округ давно расторгован, и Тупицу в новой гордуме мэрия, конечно, не видит. У администраторов кампании он вызывает раздражение», — описал ситуацию информированный источник. Выборы намечены на 9—10 сентября. По их итогам глава города Алексей Орлов хочет сформировать максимально лояльный созыв. Миллиардер Виталий Кочетков, чью большую фракцию мэр пытается сократить, решил оспорить этот план. Против победителей праймериз ЕР он в большинстве округов выдвинет своих кандидатов. Правда, его кандидат в округе №24 пока неизвестен.