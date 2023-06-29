29 июня 2023

Москва срывает сделку мэрии Екатеринбурга с КПРФ и миллиардером

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание ЕГД. Екатеринбург, сомиков виктор
Переизбрание Виктора Сомикова оказалось под угрозой Фото:

Руководство «Единой России» настаивает, чтобы на выборах в думу Екатеринбурга в округе №24, который еще весной по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым «отдали» депутату-«коммунисту» Виктору Сомикову (подчиненный девелопера Андрея Гавриловского), было сделано все для победы «молодогвардейца» Данила Тупицы. Он проходит по квоте волонтеров СВО и в мае — опять же, по указанию федерального исполкома ЕР — победил в праймериз. Но рассматривается администрацией лишь как технический кандидат.

«На одном из недавних совещаний представители ЦИК „Единой России“ отдельно спрашивали про Тупицу, какова обстановка в его округе. Поскольку у них есть задача поддерживать участников спецоперации. Там [в Москве], видимо, не знают, что 24-й округ давно расторгован, и Тупицу в новой гордуме мэрия, конечно, не видит. У администраторов кампании он вызывает раздражение», — описал ситуацию информированный источник.

Выборы намечены на 9—10 сентября. По их итогам глава города Алексей Орлов хочет сформировать максимально лояльный созыв. Миллиардер Виталий Кочетков, чью большую фракцию мэр пытается сократить, решил оспорить этот план. Против победителей праймериз ЕР он в большинстве округов выдвинет своих кандидатов. Правда, его кандидат в округе №24 пока неизвестен.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство «Единой России» настаивает, чтобы на выборах в думу Екатеринбурга в округе №24, который еще весной по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым «отдали» депутату-«коммунисту» Виктору Сомикову (подчиненный девелопера Андрея Гавриловского), было сделано все для победы «молодогвардейца» Данила Тупицы. Он проходит по квоте волонтеров СВО и в мае — опять же, по указанию федерального исполкома ЕР — победил в праймериз. Но рассматривается администрацией лишь как технический кандидат. «На одном из недавних совещаний представители ЦИК „Единой России“ отдельно спрашивали про Тупицу, какова обстановка в его округе. Поскольку у них есть задача поддерживать участников спецоперации. Там [в Москве], видимо, не знают, что 24-й округ давно расторгован, и Тупицу в новой гордуме мэрия, конечно, не видит. У администраторов кампании он вызывает раздражение», — описал ситуацию информированный источник. Выборы намечены на 9—10 сентября. По их итогам глава города Алексей Орлов хочет сформировать максимально лояльный созыв. Миллиардер Виталий Кочетков, чью большую фракцию мэр пытается сократить, решил оспорить этот план. Против победителей праймериз ЕР он в большинстве округов выдвинет своих кандидатов. Правда, его кандидат в округе №24 пока неизвестен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...