Житель Тюмени, угрожая ножом, попытался задушить возлюбленную

Житель Тюмени, угрожая ножом, попытался задушить сожительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. За день до этого пьяный мужчина избил свою возлюбленную.
«Из материалов дела следует, что 21 января 2023 года, Темурмалик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей, нанес ей множественные удары по голове и телу. На следующий день, он же, находясь в нетрезвом виде, схватил женщину за горло, стал с силой сдавливать его, держа в руке кухонный нож, высказав в словесной форме угрозу убийством в отношении последней о том, что сейчас „завалит ее“», — сообщает ведомство.
Злоумышленник признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Суд назначил наказание тюменцу в виде 450 часов исправительных работ.
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