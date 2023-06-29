Житель Тюмени, угрожая ножом, попытался задушить возлюбленную

Тюменский суд: мужчину осудили за угрозу расправы над сожительницей

30 июня 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Мужчину обязали к 450 часам исправительных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюмени, угрожая ножом, попытался задушить сожительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. За день до этого пьяный мужчина избил свою возлюбленную. «Из материалов дела следует, что 21 января 2023 года, Темурмалик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей, нанес ей множественные удары по голове и телу. На следующий день, он же, находясь в нетрезвом виде, схватил женщину за горло, стал с силой сдавливать его, держа в руке кухонный нож, высказав в словесной форме угрозу убийством в отношении последней о том, что сейчас „завалит ее“», — сообщает ведомство. Злоумышленник признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Суд назначил наказание тюменцу в виде 450 часов исправительных работ.

Житель Тюмени, угрожая ножом, попытался задушить сожительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. За день до этого пьяный мужчина избил свою возлюбленную. «Из материалов дела следует, что 21 января 2023 года, Темурмалик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей, нанес ей множественные удары по голове и телу. На следующий день, он же, находясь в нетрезвом виде, схватил женщину за горло, стал с силой сдавливать его, держа в руке кухонный нож, высказав в словесной форме угрозу убийством в отношении последней о том, что сейчас „завалит ее“», — сообщает ведомство. Злоумышленник признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Суд назначил наказание тюменцу в виде 450 часов исправительных работ.