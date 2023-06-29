В центре Кургана на два дня закроют перекресток. Карта

30 июня 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Перекресток перекроют из-за ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за ремонта на два дня перекроют перекресток улиц Коли Мяготина и Ленина. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Ситникова. «На два дня закроем перекресток ул. Ленина — К. Мяготина. Здесь будет проводиться ремонт водопроводной камеры. Движение будет закрыто в ночь с пятницы на субботу и до 00:00 часов 2 июля», — написала Ситникова. В компании «Водный Союз» отметили, что на перекрестке начались работы по укладке асфальта, но выяснилось, что одна из-за водопроводных камер разрушена, поэтому нужно проводить ремонт. Ситникова добавила, что поставила задачу ускорить темпы и синхронизировать все работы. Это, по ее словам, нужно, чтобы в ближайшее время открыть часть улицы К. Мяготина для проезда. Ранее в Кургане частично перекрыли дорогу на проспекте Голикова. Там идет ремонт тепловых сетей.

В Кургане из-за ремонта на два дня перекроют перекресток улиц Коли Мяготина и Ленина. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Ситникова. «На два дня закроем перекресток ул. Ленина — К. Мяготина. Здесь будет проводиться ремонт водопроводной камеры. Движение будет закрыто в ночь с пятницы на субботу и до 00:00 часов 2 июля», — написала Ситникова. В компании «Водный Союз» отметили, что на перекрестке начались работы по укладке асфальта, но выяснилось, что одна из-за водопроводных камер разрушена, поэтому нужно проводить ремонт. Ситникова добавила, что поставила задачу ускорить темпы и синхронизировать все работы. Это, по ее словам, нужно, чтобы в ближайшее время открыть часть улицы К. Мяготина для проезда. Ранее в Кургане частично перекрыли дорогу на проспекте Голикова. Там идет ремонт тепловых сетей.