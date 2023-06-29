29 июня 2023

В центре Кургана на два дня закроют перекресток. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , дорожный знак, ремонт дороги
Перекресток перекроют из-за ремонта Фото:

В Кургане из-за ремонта на два дня перекроют перекресток улиц Коли Мяготина и Ленина. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Ситникова.

«На два дня закроем перекресток ул. Ленина — К. Мяготина. Здесь будет проводиться ремонт водопроводной камеры. Движение будет закрыто в ночь с пятницы на субботу и до 00:00 часов 2 июля», — написала Ситникова.

В компании «Водный Союз» отметили, что на перекрестке начались работы по укладке асфальта, но выяснилось, что одна из-за водопроводных камер разрушена, поэтому нужно проводить ремонт. Ситникова добавила, что поставила задачу ускорить темпы и синхронизировать все работы. Это, по ее словам, нужно, чтобы в ближайшее время открыть часть улицы К. Мяготина для проезда.

Ранее в Кургане частично перекрыли дорогу на проспекте Голикова. Там идет ремонт тепловых сетей.

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В Кургане из-за ремонта на два дня перекроют перекресток улиц Коли Мяготина и Ленина. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Ситникова. «На два дня закроем перекресток ул. Ленина — К. Мяготина. Здесь будет проводиться ремонт водопроводной камеры. Движение будет закрыто в ночь с пятницы на субботу и до 00:00 часов 2 июля», — написала Ситникова. В компании «Водный Союз» отметили, что на перекрестке начались работы по укладке асфальта, но выяснилось, что одна из-за водопроводных камер разрушена, поэтому нужно проводить ремонт. Ситникова добавила, что поставила задачу ускорить темпы и синхронизировать все работы. Это, по ее словам, нужно, чтобы в ближайшее время открыть часть улицы К. Мяготина для проезда. Ранее в Кургане частично перекрыли дорогу на проспекте Голикова. Там идет ремонт тепловых сетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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