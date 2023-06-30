У жителя Тувы выявили сибирскую язву

В Туве местный житель был госпитализирован с клиническими признаками сибирской язвы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«30 июня с предварительным диагнозом „сибирская язва“ госпитализирован житель Тувы в больницу города Кызыла», — сообщается на официальном сайте прокуратуры. Там добавили, что 23 июня на чабанской стоянке была произведена убой лошади с целью использования ее мяса. 29 июня один из участников этого процесса обратился в районную больницу с жалобами о ухудшении своего здоровья.
30 июня мужчину с диагнозом «сибирская язва» доставили в инфекционную больницу Кызыла. Проводятся лабораторные исследования в отношении других граждан, заключили в прокуратуре.
В Туве местный житель был госпитализирован с клиническими признаками сибирской язвы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «30 июня с предварительным диагнозом „сибирская язва“ госпитализирован житель Тувы в больницу города Кызыла», — сообщается на официальном сайте прокуратуры. Там добавили, что 23 июня на чабанской стоянке была произведена убой лошади с целью использования ее мяса. 29 июня один из участников этого процесса обратился в районную больницу с жалобами о ухудшении своего здоровья. 30 июня мужчину с диагнозом «сибирская язва» доставили в инфекционную больницу Кызыла. Проводятся лабораторные исследования в отношении других граждан, заключили в прокуратуре.