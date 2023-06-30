У жителя Тувы выявили сибирскую язву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус
Житель Тувы госпитализирован с диагнозом «сибирской язвы» Фото:

В Туве местный житель был госпитализирован с клиническими признаками сибирской язвы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«30 июня с предварительным диагнозом „сибирская язва“ госпитализирован житель Тувы в больницу города Кызыла», — сообщается на официальном сайте прокуратуры. Там добавили, что 23 июня на чабанской стоянке была произведена убой лошади с целью использования ее мяса. 29 июня один из участников этого процесса обратился в районную больницу с жалобами о ухудшении своего здоровья.

30 июня мужчину с диагнозом «сибирская язва» доставили в инфекционную больницу Кызыла. Проводятся лабораторные исследования в отношении других граждан, заключили в прокуратуре.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Туве местный житель был госпитализирован с клиническими признаками сибирской язвы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «30 июня с предварительным диагнозом „сибирская язва“ госпитализирован житель Тувы в больницу города Кызыла», — сообщается на официальном сайте прокуратуры. Там добавили, что 23 июня на чабанской стоянке была произведена убой лошади с целью использования ее мяса. 29 июня один из участников этого процесса обратился в районную больницу с жалобами о ухудшении своего здоровья. 30 июня мужчину с диагнозом «сибирская язва» доставили в инфекционную больницу Кызыла. Проводятся лабораторные исследования в отношении других граждан, заключили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...