Ученый назвал первый признак начавшегося глобального потепления

Климатолог Терешонок: лесных пожаров станет больше

02 июля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

В России и мире лесные пожары будут длиться дольше, считает Николай Терешонок Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Факторами активного развития глобального потепления в России и мире является увеличение частоты периодов засухи и природных лесных пожаров. Об этом URA.RU рассказал климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок. «Мы все время у поверхности Земли определяли значения роста температуры, осадков, связанных с глобальным потеплением. Недавно нами была закончена обработка и исследование метеорологических данных в тропосфере за большой период. Тропосфера — это слой, высота которого составляет около 10-12 километров в зоне, где концентрируется основная масса влажности, воздуха и так далее. Вот, что мы получили, — идет потепление по всей толще тропосферы. Плюс, уменьшается среднегодовая скорость ветра. По всей толще тропосферы падает дефицит точки росы (температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар насыщается и начинает конденсироваться, — прим. URA.RU). Мы делаем вывод, что происходит нагрев и иссушение атмосферы. Это говорит о том, что в дальнейшем будет все чаще возникать ситуация с засухами и природными пожарами, и эти периоды будут все продолжительнее», — объяснил Николай Терешонок. По словам климатолога, увеличение числа лесных пожаров будет идти по всему миру. «Засухи могут возникать в теплый период, когда урожай страдает, и в холодный, когда снега мало. Если сухой, жаркий период будет выпадать на теплое время, то, естественно, будут природные пожары, частые и продолжительные. Будут возникать они то в Сибири, то в центральном регионе, то еще где-нибудь. Они с каждым годом увеличиваются по Северному полушарию. Канада сгорела, ну, не сгорела, но еще есть, чему гореть. Там засуха, и пожары бушевали, как никогда. У нас в Средней Сибири сгорел весь урожай, Новосибирская область попала. По всему миру это увеличивается, и увеличивается, и у нас, в том числе, будет», — подчеркнул Терешонок. Ранее в Минприроды РФ заявили, что подготовка к пожароопасному сезону в России происходит заранее. Чтобы сократить количество очагов возгорания, был принят новый порядок реагирования на них. Также с 2022 года выросло государственное финансирование сферы борьбы с пожарами. Средства пошли на увеличение штатов лесных пожарных до 27 тысяч человек, парашютно-десантной службы до 5,3 тысячи людей. До 52 тысяч часов возрос авиационный мониторинг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Факторами активного развития глобального потепления в России и мире является увеличение частоты периодов засухи и природных лесных пожаров. Об этом URA.RU рассказал климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок. «Мы все время у поверхности Земли определяли значения роста температуры, осадков, связанных с глобальным потеплением. Недавно нами была закончена обработка и исследование метеорологических данных в тропосфере за большой период. Тропосфера — это слой, высота которого составляет около 10-12 километров в зоне, где концентрируется основная масса влажности, воздуха и так далее. Вот, что мы получили, — идет потепление по всей толще тропосферы. Плюс, уменьшается среднегодовая скорость ветра. По всей толще тропосферы падает дефицит точки росы (температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар насыщается и начинает конденсироваться, — прим. URA.RU). Мы делаем вывод, что происходит нагрев и иссушение атмосферы. Это говорит о том, что в дальнейшем будет все чаще возникать ситуация с засухами и природными пожарами, и эти периоды будут все продолжительнее», — объяснил Николай Терешонок. По словам климатолога, увеличение числа лесных пожаров будет идти по всему миру. «Засухи могут возникать в теплый период, когда урожай страдает, и в холодный, когда снега мало. Если сухой, жаркий период будет выпадать на теплое время, то, естественно, будут природные пожары, частые и продолжительные. Будут возникать они то в Сибири, то в центральном регионе, то еще где-нибудь. Они с каждым годом увеличиваются по Северному полушарию. Канада сгорела, ну, не сгорела, но еще есть, чему гореть. Там засуха, и пожары бушевали, как никогда. У нас в Средней Сибири сгорел весь урожай, Новосибирская область попала. По всему миру это увеличивается, и увеличивается, и у нас, в том числе, будет», — подчеркнул Терешонок. Ранее в Минприроды РФ заявили, что подготовка к пожароопасному сезону в России происходит заранее. Чтобы сократить количество очагов возгорания, был принят новый порядок реагирования на них. Также с 2022 года выросло государственное финансирование сферы борьбы с пожарами. Средства пошли на увеличение штатов лесных пожарных до 27 тысяч человек, парашютно-десантной службы до 5,3 тысячи людей. До 52 тысяч часов возрос авиационный мониторинг.