В США допустили поставку на Украину дальнобойных ракет ATACMS

Начальник Генштаба США Милли: поставки ATACMS на Украину обсуждаются

30 июня 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Окончательного решения о поставке ракет ATACMS нет, заявил Марк Милли Фото: Министерство обороны Великобритании Решения о поставке Киеву дальнобойных американских оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 нет, однако вопрос об этом рассматривается. Об этом сообщил начальник Генштаба США Марк Милли. «Решения пока нет», — заявил Милли. По его словам, вопрос поставки обсуждается. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомству неизвестно о том, что США хотят передать Украине ракеты ATACMS. У Штатов есть небольшие запасы ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров.

Решения о поставке Киеву дальнобойных американских оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 нет, однако вопрос об этом рассматривается. Об этом сообщил начальник Генштаба США Марк Милли. «Решения пока нет», — заявил Милли. По его словам, вопрос поставки обсуждается. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомству неизвестно о том, что США хотят передать Украине ракеты ATACMS. У Штатов есть небольшие запасы ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров.