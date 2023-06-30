В США допустили поставку на Украину дальнобойных ракет ATACMS

Начальник Генштаба США Милли: поставки ATACMS на Украину обсуждаются
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Окончательного решения о поставке ракет ATACMS нет, заявил Марк Милли Фото:

Решения о поставке Киеву дальнобойных американских оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 нет, однако вопрос об этом рассматривается. Об этом сообщил начальник Генштаба США Марк Милли.

«Решения пока нет», — заявил Милли. По его словам, вопрос поставки обсуждается.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомству неизвестно о том, что США хотят передать Украине ракеты ATACMS. У Штатов есть небольшие запасы ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров.

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Решения о поставке Киеву дальнобойных американских оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 нет, однако вопрос об этом рассматривается. Об этом сообщил начальник Генштаба США Марк Милли. «Решения пока нет», — заявил Милли. По его словам, вопрос поставки обсуждается. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомству неизвестно о том, что США хотят передать Украине ракеты ATACMS. У Штатов есть небольшие запасы ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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